Projeto Saúde das Mulheres Negras realizou encontros em São João de Meriti - Divulgação

Projeto Saúde das Mulheres Negras realizou encontros em São João de Meriti Divulgação

Publicado 29/04/2026 21:11

São João de Meriti - O Projeto Saúde das Mulheres Negras, desenvolvido pela Casa da Cultura, com o apoio da ONG Criola, realizou dois encontros neste fim de semana em São João de Meriti. O primeiro teve o tema “Mulheres Negras e Direitos Humanos”, na casa de culto afro-brasileiro Ilê D'Yemonjá e Óssóòsí, em Tomazinho. Já o segundo foi teve o debate “Disparidades na Saúde das Mulheres Negras”, no Projeto Inclusão, em Éden.

No encontro, a atividade promoveu uma reflexão sobre a relação entre direitos humanos e a saúde das mulheres negras, destacando como princípios do SUS, como equidade e integralidade, ainda não se concretizam de forma efetiva para esse público, o que representa uma violação de direitos. Também foram discutidos os impactos do racismo estrutural no sistema de saúde, evidenciados por relatos das próprias participantes sobre negligência no atendimento, dificuldades de acesso e desinformação. Ao final, o grupo reforçou a importância da organização coletiva e da rede de apoio, firmando o compromisso de novos encontros para fortalecer ações conjuntas.

O evento reuniu quase 40 mulheres em uma atividade aberta ao público, com palestra sobre saúde mental, apontada como um dos principais reflexos das desigualdades na saúde das mulheres negras. A conversa também abordou outros indicadores da área da saúde e os determinantes sociais que influenciam as condições em que a população negra nasce, cresce, trabalha e envelhece, evidenciando os efeitos históricos e persistentes do racismo.

O projeto tem como objetivo contribuir para a transformação do sistema de saúde, evitando desfechos indesejáveis para mulheres negras, cis e trans, ao mesmo tempo em que fortalece uma rede de apoio baseada na troca de informações e no fortalecimento coletivo. Para isso, promove formações, rodas de conversa e materiais informativos, além de articular ações com unidades de saúde, CRAS e outras instituições públicas, buscando ampliar o acesso e incentivar políticas públicas mais justas.