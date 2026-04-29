Projeto Saúde das Mulheres Negras realizou encontros em São João de Meriti Divulgação
Projeto Saúde das Mulheres Negras realiza encontros em São João de Meriti
O evento reuniu participantes de diversas partes da Baixada em uma atividade aberta ao público
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