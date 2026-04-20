Prefeito Léo Vieira na retirada da faixa de inauguração da Casa da Mulher Meritiense - Divulgação

Prefeito Léo Vieira na retirada da faixa de inauguração da Casa da Mulher MeritienseDivulgação

Publicado 20/04/2026 17:01

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, inaugurou a Casa da Mulher Meritiense, um espaço dedicado à prevenção e aos cuidados às mulheres da cidade em situações de vulnerabilidade, ocasionadas por quaisquer tipos de agressões sofridas.

Os atendimentos da Casa da Mulher Meritiense acontecerão na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 106, no bairro de Jardim Meriti, e haverá acompanhamentos psicológicos, jurídicos, de assistência social, saúde da mulher, dia de beleza e orientações sobre empreendedorismo.

O prefeito de Meriti, Léo Vieira, compareceu à solenidade acompanhado de sua esposa, Andreia Vieira, e reforçou o compromisso no acolhimento e segurança às mulheres.

“Muito feliz com a entrega da Casa da Mulher Meritiense, para acolher e cuidar das nossas mulheres. Aqui trabalharemos para que elas saiam de outra forma, totalmente diferente de como entrou, com apoio e transformação”, afirmou.

Para a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, a proposta da Casa da Mulher representa a importância da colaboração interinstitucional para a proteção feminina.

“Esta casa representa múltiplas possibilidades para a mulher que quer recomeçar em várias outras demandas. Fiquei muito feliz com o trabalho de forma transversal, na proteção às mulheres meritienses”, disse.

Assinatura de ato institucional

Ao término do evento houve a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o executivo municipal e a Secretaria de Estado da Mulher, fortalecendo a atuação em prol ao enfrentamento à violência contra a mulher, por meio de captação de recursos e na implantação do Programa de Educação e Responsabilidade do Homem (SER H).