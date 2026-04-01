Cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial na Câmara dos Vereadores - Divulgação

Cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial na Câmara dos VereadoresDivulgação

Publicado 01/04/2026 16:35

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti realizou a posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial (COMIRA), em cerimônia na Câmara de Vereadores. O evento reuniu representantes do governo e da sociedade civil para o início do novo ciclo do colegiado, referente ao biênio 2026/2028.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcus Medina, enfatizou a iniciativa e o papel do conselho no município.

“É um momento importante para a cidade, com a posse acontecendo na Câmara Municipal. O COMIRA tem papel essencial no enfrentamento ao racismo e à desigualdade racial, atuando em parceria com o poder público e ouvindo a população para fortalecer políticas que combatam essas questões”, frisou Marcus, acompanhado do subsecretário municipal de Empreendedorismo, Audiovisual e Igualdade Racial, Pierre Meireles.

A cerimônia também foi marcada pela apresentação musical do grupo Respeite Meu Canto.

A presidente eleita do conselho, Leila Regina Silva Soares, ressaltou os desafios e a importância da atuação do colegiado. “O conselho tem o papel de dialogar com o governo, propor políticas públicas e garantir que leis e programas voltados à população negra sejam efetivamente aplicados. Também atua no monitoramento dessas ações e na ampliação do debate na sociedade, contribuindo para enfrentar o racismo estrutural presente em diversos espaços”, explicou Leila.

Composição do COMIRA (Biênio 2026/2028):

Secretaria de Cultura e Turismo

Athaylton Jorge Monteiro Belo (Titular)

Claudio Alex Coutinho (Suplente)

Secretaria de Saúde

Gean Mascaranhas Gomes (Titular)

Fabiana Teixeira de Freitas (Suplente)

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

André Moraes de Almeida (Titular)

Bruna Marques Cabral (Suplente)

Secretaria de Assistência Social

Liliana Castro de Conceição dos Santos (Titular)

Norma Sueli Costa (Suplente)

Secretaria de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal

Nívia Gonçalves Miranda (Titular)

Bruna Narcizo Neves (Suplente)

Secretaria de Fazenda

Yasmin Ribeiro da Silva (Titular)

Ligia Goudard Pinto (Suplente)

Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos

Regina Lucia Gomes da Silva Gmach (Titular)

Luciana da Silva Ribeiro (Suplente)

Casa da Cultura da Baixada Fluminense

Leila Regina Silva Soares (Titular)

Marcos Paulo da Silva Goés (Suplente)

Casa dos Direitos da Baixada

Angélica Oliveira da Silva (Titular)

Laís dos Santos Silva (Suplente)

Projeto Inclusão

Marcos Antônio dos Santos Junior (Titular)

Élida Nascimento da Silva dos Santos (Suplente)

Sindicato Estadual dos Professores (SEPE)

Riva Maria Nepomuceno (Titular)

Alexandre do Nascimento Pires (Suplente)

Tenda Espírita Caboclo Sete Estrela da Jurema

Jorginete Costa da Silva (Titular)

Carla da Silva Valasques (Suplente)

Associação dos Amigos do Museu Marinheiro João Cândido

Zilmar da Costa Duarte (Titular)

Fernanda Nogueira Pinto dos Anjos (Suplente)