Com os professores das oficinas, secretário Marcus Medina ressaltou a valorização da cultura local pela Prefeitura. - Divulgação

Com os professores das oficinas, secretário Marcus Medina ressaltou a valorização da cultura local pela Prefeitura.Divulgação

Publicado 19/03/2026 12:30

São João de Meriti - Foi realizado no Centro Cultural Meritiense, em Jardim Meriti, um Workshow promovido pela Prefeitura de São João de Meriti, através da secretaria municipal de Cultura e Turismo, para anunciar os cursos que serão oferecidos gratuitamente no local. As inscrições ainda estão abertas e o número de novos alunos já passa de 1.300 inscritos para as aulas de canto, teclado, violão, guitarra, baixo, bateria, desenho artístico, desenho mangá, dança de salão e samba no pé.

Além da divulgação destas formações, no evento também houve a entrega dos certificados de conclusão do Workshop das Oficinas de Artes, que aconteceu de 19 a 29/01. Nessas oficinas, inclusive, foram trabalhados os mesmos assuntos dos futuros cursos, porém de uma forma mais básica, para que o participante tivesse o primeiro contato com a arte escolhida. Agora, as formações serão contínuas e a previsão de encerramento é para o segundo semestre.

Após a apresentação musical, composta pelos professores de canto e instrumentos, que animaram os presentes com hits da MPB, e de dança de salão, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcus Medina, agradeceu o empenho dos envolvidos na criação do projeto e a presença do deputado federal Aureo Ribeiro. Para Marcus Medina, a solenidade demonstra qualidade e reforça a valorização da cultura local. “É uma alegria muito grande estar aqui, acompanhando isso tudo de perto. Estamos mostrando o comprometimento com a cultura da cidade”, expôs o secretário

O deputado Aureo Ribeiro elogiou a iniciativa e destacou que a cultura é para todos. “Nós temos um papel muito importante de promover política pública cultural. É preciso entender que a cultura tem de estar acessível a todos. A gente precisa gerar oportunidade para todos terem conhecimento”, indicou o parlamentar.

A aposentada Terezinha Martins, 68 anos, atribuiu benefícios com a participação nas oficinas de dança de salão e canto. “Para mim adiantou muita coisa, porque eu já tive vários problemas. Recomendo porque é uma coisa muito boa, ainda mais para a gente, já sendo de idade, aposentado, porque dizem que velho não pode”, brincou a moradora de Vilar dos Teles.

O professor de desenho mangá, Rafael Maurelli, explicou as vantagens que essa arte agrega, que vão além da técnica de desenho em si. “O curso visa aprimorar a coordenação motora, a colorização e, principalmente, a criatividade das crianças e desperta desenvolvimento para outras áreas, como arquitetura, arte visual, arte digital”, comentou Rafael. O Centro Cultural Meritiense está localizado na Rua Panamense, s/n, Jardim Meriti.