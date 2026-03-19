Com os professores das oficinas, secretário Marcus Medina ressaltou a valorização da cultura local pela Prefeitura.Divulgação
Centro Cultural Meritiense fornece cursos gratuitos de canto, instrumentos musicais, desenhos e danças
As inscrições ainda estão abertas e o número de novos alunos já passa de 1.300 inscritos
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Meriti lança Lei que define ampliação em primeiros socorros nas escolas públicas e privadas do município
Também foi divulgado a criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) para tratar sobre as demandas da nova norma
Tema do Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti é definido
Será Sacopãs e Camorins – Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro. O FLIDAM 2026 acontecerá de 17 a 20 de novembro
São João de Meriti inaugura primeiro centro cirúrgico público da história da cidade
A iniciativa representa um marco para a saúde da cidade, ampliando o acesso da população a atendimentos cirúrgicos na própria rede pública
São João de Meriti recebe 9º Encontro de Procuradores-Gerais Municipais do Estado do Rio na terça
Objetivo é promover a troca de experiências, discutir desafios comuns das administrações municipais
Prefeito Léo Vieira assina decreto que concede remissão de IPTU para vítimas de enchentes
A medida é válida para áreas afetadas pelas enchentes ocorridas entre os dias 21 e 23 de fevereiro
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