Novo espaço modernizado conta com quatro salas cirúrgicas e realizou as primeiras cirurgias de hérnia e vesícula - Divulgação

Novo espaço modernizado conta com quatro salas cirúrgicas e realizou as primeiras cirurgias de hérnia e vesículaDivulgação

Publicado 16/03/2026 12:32

São João de Meriti - O município de São João de Meriti ganhou o primeiro centro cirúrgico público de sua história. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o novo espaço no Hospital Municipal com quatro salas cirúrgicas. As atividades foram iniciadas com a realização das primeiras cirurgias eletivas da rede municipal: três procedimentos de vesícula e dois de hérnia. A iniciativa representa um marco para a saúde da cidade, ampliando o acesso da população a atendimentos cirúrgicos na própria rede pública.

A cerimônia que marcou o início das atividades do novo espaço contou com a presença do prefeito Léo Vieira, da vice-prefeita Dra. Letícia Costa, do deputado federal Luciano Vieira, além de secretários municipais, vereadores e profissionais da saúde.

Durante o evento, o prefeito Léo Vieira celebrou o avanço, enfatizando que esta é uma conquista sem precedentes para a cidade. “São João de Meriti vive mais um dia histórico. Estamos inaugurando o centro cirúrgico realizando a primeira cirurgia da história da nossa cidade. Agora, verdadeiramente, temos um hospital que vai cuidar da nossa população reduzindo filas e garantindo mais acesso aos procedimentos cirúrgicos”, enfatizou Léo Vieira.

O deputado federal Luciano Vieira ressaltou que o investimento na estrutura hospitalar é fundamental para ampliar os atendimentos. “Seguirei trabalhando para viabilizar recursos onde a população mais precisa, com o apoio do Governo Federal. As famílias meritienses merecem uma saúde de qualidade, e hoje estamos entregando dignidade e fortalecendo a estrutura dessa rede de atendimento”, comentou o parlamentar.

A vice-prefeita Dra. Letícia Costa destacou o impacto da nova estrutura para os pacientes que aguardam por cirurgias eletivas. “Cada cirurgia realizada aqui representa uma pessoa que volta a ter qualidade de vida. Esse novo centro cirúrgico é um avanço importante para reduzir a espera e oferecer um atendimento mais humanizado”, pontuou Dra. Letícia Costa. “Nossas quatro salas estão equipadas com o que há de mais moderno em tecnologia para que o cidadão meritiense tenha o máximo de acolhimento e uma assistência completa”, completou o secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Neto.

Cuidado e acolhimento perto de casa

Responsável técnico pelo novo centro, o cirurgião oncológico Dr. Matheus Gomes destacou a importância da estrutura e da equipe especializada. “Além de oferecer o cuidado técnico, nossa missão aqui é devolver a esperança. Muitos pacientes esperam anos em filas ou sacrificam recursos próprios sem conseguir atendimento, e o nosso papel é dar essa qualidade de vida com dignidade”, explicou Dr. Matheus.

A moradora de Vilar dos Teles, Marinalva Rodrigues, de 54 anos, passou pela cirurgia de vesícula e foi a primeira paciente do novo equipamento. “Estou radiante por realizar essa cirurgia perto de casa. Foram mais de cinco anos de espera e muitas crises de dor, mas agora o atendimento chegou ao nosso município. É um avanço muito grande na qualidade da nossa saúde e um alívio não precisar mais me deslocar para longe”, contou Marinalva.