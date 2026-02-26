Após instituir Gabinete de Crise, prefeito Léo Vieira esteve presente nos locais impactados pelo temporal dos últimos dias - Divulgação

São João de Meriti – A Prefeitura de São João vai distribuir eletrodomésticos e mobília para afetados pelas chuvas no município da Baixada Fluminense. O planejamento para a licitação iniciou em 2025 e desde novembro o processo de registro de preço está em andamento, com objetivo de assistir vítimas atingidas por fortes chuvas, caso fosse necessário.

De acordo com o prefeito Léo Vieira serão entregues itens como cama box casal (cama e colchão), colchão solteiro, colchão casal, cobertor casal, fogão e refrigerador. Visitando os locais impactados, ele garantiu o cuidado com a população. "Na hora de pedir voto eu estou aqui, mas na hora do problema também estou aqui", disse.

Após a intensa chuva que atingiu a cidade, a Prefeitura de São João de Meriti instituiu um Gabinete de Crise e esteve nos locais impactados para realizar a limpeza e reparar os estragos causados pelo temporal.