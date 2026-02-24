Iniciativa é do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e o objetivo é otimizar o tempo que as pacientes aguardam no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) até serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Divulgação

Iniciativa é do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e o objetivo é otimizar o tempo que as pacientes aguardam no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) até serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)Divulgação

Publicado 24/02/2026 11:52

São João de Meriti - As mulheres meritienses ganharam mais um espaço para consultas e exames de imagem no município. A Prefeitura de São João de Meriti, através da secretaria municipal de Saúde, recebeu a Carreta de Saúde da Mulher, que faz parte do Programa Agora tem Especialistas (ATE).

A iniciativa é do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e o objetivo é otimizar o tempo que as pacientes aguardam no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) até serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A permanência da Carreta de Saúde da Mulher na cidade é de um mês, encerrando os atendimentos no dia 20/03.

Implantado em maio de 2025, o ATE dispõe de mais de 50 carretas espalhadas pelo país, prestando atendimentos ambulatoriais noutros estados e municípios. Além das unidades móveis previstas para as mulheres, existem mais dois segmentos, um para imagem, com exames de tomografia, e outro oftalmológico.

Em São João, os atendimentos serão voltados para exames de ultrassonografia de mama, ultrassonografia transvaginal e mamografia. As meritienses precisam estar na fila do SISREG para serem atendidas e, deste modo, o sistema de regulação organiza o agendamento para a Carreta.

A vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, agradeceu a parceria com o Governo Federal e parabenizou os profissionais da equipe de saúde do município. Para ela, é um prazer cuidar das conterrâneas e garantiu o compromisso com as mulheres.

“É um momento histórico, uma conquista essencial para a saúde, objetivamente para a mulher meritiense. Agradeço a parceria com o Governo Federal, se fazendo presente aqui na nossa cidade, e um parabéns a toda a equipe de saúde de São João. Essa ação vai até março, mês dedicado a nós, mulheres”, explicou a vice-prefeita.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Neto, também mencionou a preocupação na saúde da mulher. "Iniciando o mês em alusão à mulher, estamos aqui nesse momento comemorando muito. E aqui, mais uma vez, agradecendo porque dentro da nossa população, de quase meio milhão de pessoas, mais de 54% são do público feminino”, destacou o secretário.

Visita federal

O diretor nacional do Programa, Rodrigo Oliveira, também comemorou a parceria com o município, que segundo ele vai continuar seguindo e avançando muito.

“Nós estamos falando aqui de um atendimento que vai ficar por um mês aqui na cidade de São João de Meriti. Consulta, ultrassom, mamografia, colposcopia, biópsia, todo o atendimento para que a gente consiga fazer os principais diagnósticos de saúde da mulher”, disse Rodrigo Oliveira.

Estreando o novo espaço

A aposentada Ana Lúcia Alves de Barros, 60 anos, foi uma das primeiras a ser atendida na Carreta de Saúde da Mulher. Ela lembrou que a cidade sempre teve carência em equipamentos de saúde e aprovou o novo empreendimento.

“Sou moradora de São João há bastante tempo. Achei muito importante. A saúde em São João estava realmente muito precária. Eu trabalhava justamente na área de saúde até o ano passado e na regulação do SISREG. E para mim foi muito gratificante saber que nós vamos ter essa ação. Estou emocionada de saber que eu estou aqui nesse momento e participando dessa programação, dessa inauguração”, comentou a moradora de Engenheiro Belford.