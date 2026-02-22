Prefeito Léo Vieira decretou a nova ação juntamente com alguns de seus secretários municipais - Divulgação

Prefeito Léo Vieira decretou a nova ação juntamente com alguns de seus secretários municipaisDivulgação

Publicado 22/02/2026 21:44

São João de Meriti - Para conter e prevenir os estragos causados pelas chuvas intensas, a Prefeitura de São João de Meriti criou no domingo (22/02) o Gabinete de Gerenciamento de Crise e Avaliação de Danos (GGCAD), que agirá na coordenação, integração e supervisão das ações emergenciais e o levantamento técnico dos prejuízos oriundo das tempestades.

O GGCAD será coordenado pela secretaria municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e composto pelos titulares de outras pastas, como de Governo; Assistência Social; Obras e Serviços Públicos; Educação, Ciência e Tecnologia; Saúde; Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública; Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal; Segurança, Transportes e Mobilidade Urbana; Controle Interno; Fazenda e Procuradoria Geral do Município. Também poderão ser chamados os representantes de concessionárias de serviços públicos e órgãos estaduais ou federais.

O prefeito Léo Vieira afirmou que com a instituição do Gabinete a atuação na mitigação dos danos continuará eficaz.

“Implementamos o Gabinete de gerenciamento de crise para que as secretarias envolvidas possam estar totalmente alinhadas para ajudar toda a cidade e reduzir o transtorno dos nossos moradores. É importante que todos estejam envolvidos”, explicou.

O secretário municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil, Drigão, reforçou o compromisso no atendimento imediato durante e após as chuvas intensas.

“Estamos mobilizados, atentos aos pontos da cidade para atender todas as ocorrências. Com o Gabinete a nossa presença se fará mais forte e eficaz e mitigará os prejuízos que as chuvas intensas possam vir a trazer para nós. Em caso de emergência, acione sempre a Defesa Civil pelo número 199”, disse o secretário.