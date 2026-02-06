Secretário Antonio Marcos (Ambiente) destacou que o plano é uma resposta concreta aos desafios enfrentados - Divulgação

Publicado 06/02/2026 09:26

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, realizará na próxima segunda-feira (09), às 18h, na Câmara Municipal, o lançamento do Plano Municipal de Adaptação às Mudanças do Clima e a assinatura do projeto ambiental “Esse Rio é Meu”. O evento é aberto ao público.

O município se tornará o primeiro da Baixada Fluminense a instituir um plano específico voltado à adaptação climática, integrando também um grupo restrito de apenas três cidades do Estado do Rio de Janeiro com políticas públicas consolidadas nessa área.

O plano estabelece diretrizes para preparar a cidade frente a desafios como enchentes, ondas de calor e eventos climáticos extremos, fortalecendo a resiliência urbana e a proteção ambiental. Segundo o secretário municipal do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, Antonio Marcos Barreto, a iniciativa representa mais um marco para o município.

“O novo plano municipal é uma resposta concreta aos desafios que já enfrentamos. Estamos construindo uma cidade mais resiliente, sustentável e preparada para proteger a população diante dos eventos climáticos extremos”, disse.

“Esse Rio é Meu”

Na cerimônia, a Prefeitura realizará a assinatura do projeto “Esse Rio é Meu”, criado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Planetapontocom há mais de dez anos, com foco na conscientização ambiental e na preservação dos rios e corpos hídricos, incentivando o sentimento de pertencimento e a responsabilidade coletiva.

O prefeito de Meriti, Léo Vieira, reforçou o protagonismo de São João de Meriti na agenda ambiental.

“Estamos colocando o município na vanguarda da política climática no Estado, com planejamento, responsabilidade e visão de futuro. Convidamos todos a participarem desse momento histórico para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.