No comando da cidade há pouco mais de um ano, prefeito Léo Vieira colhe bons números - Divulgação

Publicado 26/01/2026 19:08

São João de Meriti – Pesquisa realizada pelo instituto Factum Pesquisa na Baixada Fluminense apontou uma aprovação de 75% para o atual governo, do prefeito Léo Vieira. O levantamento foi realizado nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2026 e ouviu 1.000 moradores com 16 anos ou mais, distribuídos em diversos bairros do município. O levantamento seguiu critérios técnicos de amostragem representativa, com base em dados do IBGE, PNAD e TRE-RJ.

O estudo apresenta intervalo de confiança de 97% e margem de erro máxima de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados obtidos. Esse dado mostra que a população não apenas reconhece os avanços já realizados, mas também deposita esperança e expectativa em um futuro ainda mais promissor para a cidade.

Os programas e obras da atual gestão receberam avaliações extremamente positivas:

- Operação Barricada Zero: 86% de aprovação.

- Segurança Presente na Praça da Matriz: 84% de aprovação.

- Reabertura da Maternidade Municipal: 86% de aprovação.

- Reabertura do PAM Meriti: 86% de aprovação.

- Festival de Fim de Ano – Luzes Meriti: 81% de aprovação.

- Transforma Meriti – Meu Bairro de Cara Nova: 85% de aprovação.

A avaliação por secretarias também mostra avanço. O prefeito obteve nota 7,0, a maior entre os setores avaliados. Limpeza pública, assistência social, comunicação e educação também registraram notas acima de 6,0, refletindo melhorias concretas nos serviços oferecidos à população.