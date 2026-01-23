Solenidade na Prefeitura contou com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e marcou o compromisso com a liberdade religiosa e o fortalecimento dos povos de terreiroDivulgação
Meriti adere à Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro com presença da ministra Anielle
Prefeitura de Meriti inicia Ruído Zero, campanha de conscientização para dar fim aos ruídos de motos nas ruas da cidade
Ação, prevista em lei, dispõe sobre a proibição do uso e da comercialização de escapamentos adulterados e estabelece procedimentos de fiscalização e sanções administrativas
Defesa Civil de São João de Meriti atua em força-tarefa após tempestade
Equipes da Prefeitura seguem em atendimento às ocorrências e em monitoramento em nível elevado
Educação de Meriti ganha prêmio Magda Soares
O Complexo Educacional da Vila São João, representado pelo projeto da professora Letícia Graciano, foi o vencedor na categoria "Recomposição de Aprendizagens"
Aposentados e pensionistas de Meriti receberam o 13º de 2024
Há 13 anos os aposentados e pensionistas não recebiam o 13º salário em dezembro
Festival das Luzes Meriti ilumina a cidade com grande celebração na Praça da Matriz
Além da grande árvore natalina, a decoração especial se estende a outros pontos da cidade, como a sede da Prefeitura e o viaduto da Avenida Automóvel Clube
