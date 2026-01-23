Solenidade na Prefeitura contou com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e marcou o compromisso com a liberdade religiosa e o fortalecimento dos povos de terreiro - Divulgação

Publicado 23/01/2026 11:09

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti formalizou, nesta semana, a adesão do município à Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana, instituída pelo Decreto nº 12.278, de 29 de novembro de 2024. A solenidade foi realizada na sede da Prefeitura e contou com a presença da ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), do secretário nacional Ronaldo dos Santos (Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiro e Ciganos).

Com a adesão, São João de Meriti assume o compromisso de desenvolver ações intersetoriais voltadas à promoção de direitos, à valorização da cultura e da memória dos povos de terreiro e ao enfrentamento do racismo religioso, reforçando a defesa da liberdade religiosa no município. O Termo de Adesão prevê ainda a atuação integrada entre diferentes áreas da administração pública.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou a importância da participação dos municípios na implementação da política.

“É uma honra e um orgulho estar em Meriti neste dia tão simbólico. A sociedade não pode fechar os olhos para a intolerância religiosa, porque o racismo religioso mata. A adesão do município a essa política é um compromisso real com o diálogo, o respeito e a construção de um plano que tenha a cara do território, feito junto com quem constrói essa história todos os dias”, disse.

A vice-prefeita e secretária municipal da Cidadania e Direitos Humanos, Dra. Letícia Costa, ressaltou o papel da gestão municipal na promoção do tema.

“A adesão a esse pacto reforça o nosso compromisso com a igualdade racial, o respeito às diferentes religiões e o fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, valorizando a construção histórica, social e cultural do nosso município”, afirmou.

O município apresentará um plano de ação em até 90 dias, com medidas construídas de forma participativa, em diálogo com as comunidades tradicionais e em articulação com o Ministério da Igualdade Racial.