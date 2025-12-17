Há 13 anos os aposentados e pensionistas não recebiam o 13º salário em dezembro - Divulgação

Publicado 17/12/2025 09:48

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti realizou o pagamento integral do 13º salário dos aposentados e pensionistas. O depósito já havia sido anunciado no gabinete do prefeito Léo Vieira, na última semana, e contou com a presença da vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, do presidente do Meriti Previ, Diego Irenaldo, do presidente da Câmara de Vereadores, Doca Brazão, demais vereadores e secretários municipais.

O pagamento marcou um outro momento histórico: há 13 anos os aposentados e pensionistas não recebiam o 13º salário em dezembro.

A atual gestão municipal encontrou soluções legais e técnicas para assegurar o compromisso com os servidores, mesmo diante do cenário de calamidade financeira com bloqueios, retenções e desafios herdados.

No encontro, também foram lembrados de outra conquista: desde janeiro, o calendário inédito de pagamentos já previa o depósito do 13º salário de 2025 na data 19 de dezembro (sexta-feira).

Segundo o prefeito Léo Vieira, o objetivo sempre foi restabelecer respeito e dignidade aos trabalhadores da cidade.

“Assumimos a Prefeitura sabendo dos enormes desafios que encontraríamos, com bloqueios, retenções e um verdadeiro caos financeiro. Mesmo assim, trabalhamos com responsabilidade, dentro da legalidade e transparência, para garantir que todos recebessem seus direitos. Hoje, com esforço coletivo, conseguimos devolver respeito e dignidade aos servidores”, declarou.

Representando os aposentados e pensionistas, a servidora Alcina Soares, que dedicou 40 anos de trabalho ao município, destacou a importância do momento.

“É como comemorar dois Natais em um só. Este é um dia de muita alegria, depois de tantos anos de incertezas. Ver o 13º garantido, pago em dezembro, devolve dignidade e tranquilidade para as famílias. Agradecemos por todo o trabalho realizado para organizar as contas e colocar os servidores em primeiro lugar”, comentou Alcina.

