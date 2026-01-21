A ação - prevista na Lei 2.659/2025 - teve como ponto de partida o sinal da Rua Manoel Francisco da Rosa na esquina com a Rua da Matriz, no Centro - Divulgação

A ação - prevista na Lei 2.659/2025 - teve como ponto de partida o sinal da Rua Manoel Francisco da Rosa na esquina com a Rua da Matriz, no CentroDivulgação

Publicado 21/01/2026 10:15

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da secretaria municipal de Segurança, Transportes e Mobilidade Urbana, iniciou nesta semana, a campanha Ruído Zero, cuja conscientização é para evitar o uso de escapamentos adulterados em motos que circulam pela cidade, coibindo o ronco mais alto e intenso desses veículos. A ação - prevista na Lei 2.659/2025 - teve como ponto de partida o sinal da Rua Manoel Francisco da Rosa na esquina com a Rua da Matriz, no Centro.

O secretário municipal de Segurança, Transportes e Mobilidade Urbana Luiz Carlos Ferraz expôs que a campanha é para mostrar o mal que o ruído faz, atingindo a saúde, o bem estar e provocando um estresse urbano. O secretário também ressaltou quem será penalizado, além dos motoqueiros, em caso de descumprimento da norma.

"A ação acontecerá em todos os distritos de São João durante essa semana e a partir dela começará a repressão. A ação não se destina somente aos motociclistas, mas também aos lojistas que vendem escapamento adulterados e às empresas, comércios que têm delivery que ao contratar motociclistas cujas motos produzem esse ruído também serão punidos. Quem viola essa regra, está descumprindo o artigo 230, inciso 11 do Código de Trânsito Brasileiro. É infração grave, com multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na carteira. Buscamos envolver a população meritiense e envolver o cidadão para que todos possamos ter uma Meriti melhor", enfatizou o secretário que lembrou que os moradores podem utilizar o telefone da ouvidoria (2018-1797) para informar os pontos mais críticos

Os moradores Nilton Ferreira Couto, 82 anos, e Henrique Miranda, 33 anos, enalteceram a importância da proposta. "Não poderia ter coisa melhor. Todo mundo reclama do barulho a noite toda. Estamos satisfeitos com o trabalho do prefeito", disse o primeiro, morador de Engenheiro Belford, que espera o momento chegar à sua rua.

Também tendo problemas com o barulho durante o período noturno, Henrique, que reside no Centro, acredita que o incômodo reduzirá. "Nós sofremos bastante com o barulho à noite. Moramos de frente para a rua principal e constantemente ouvimos os barulhos, acaba acordando a gente, nossos filhos. Essa ação é importante", disse.

E não foram somente os moradores que aprovaram o Ruído Zero, o mototaxista Jonathan Vinícius, 35, também achou interessante o trabalho de conscientização. "Eu já estava conversando com uns conhecidos meus aqui do ponto sobre a campanha. É extraordinário. É questão de saúde. O barulho afeta muito a questão psicológica da criança com grau de autismo. Dificulta ainda mais o tratamento, agrava o trauma que a criança já tem. Os valores humanos têm de voltar mesmo; têm de ser praticado, colocado em pauta no dia a dia. Acho bacana essa ação, eu super apoio”, relatou.

