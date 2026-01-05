O Complexo Educacional da Vila São João, representado pelo projeto da professora Letícia Graciano, foi o vencedor na categoria "Recomposição de Aprendizagens"Divulgação
Educação de Meriti ganha prêmio Magda Soares
Aposentados e pensionistas de Meriti receberam o 13º de 2024
Há 13 anos os aposentados e pensionistas não recebiam o 13º salário em dezembro
Festival das Luzes Meriti ilumina a cidade com grande celebração na Praça da Matriz
Além da grande árvore natalina, a decoração especial se estende a outros pontos da cidade, como a sede da Prefeitura e o viaduto da Avenida Automóvel Clube
Políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes em São João de Meriti
Debate reuniu a vice-prefeita, gestores e conselheiros
Meriti reúne profissionais da educação durante 1º seminário sobre equidade racial e práticas antirracistas
Programação contou com apresentações culturais, palestra, mesa-redonda e debates
Operação Asfalto Liso melhora mobilidade e traz mais segurança para São João de Meriti
Equipes da secretaria realizaram o recapeamento asfáltico no Centro e em São Mateus
