O Complexo Educacional da Vila São João, representado pelo projeto da professora Letícia Graciano, foi o vencedor na categoria "Recomposição de Aprendizagens" - Divulgação

Publicado 05/01/2026 09:44

São João de Meriti – A cidade de São João de Meriti alcançou destaque na etapa final do Prêmio Magda Soares, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ). O Complexo Educacional da Vila São João, representado pelo projeto da professora Letícia Graciano, foi o vencedor na categoria “Recomposição de Aprendizagens”.

O projeto apresentado, chamado “Percurso literário: conhecendo Eva Furnari, Daniel Munduruku e Sônia Rosa”, foi aplicado ao longo do ano na turma 51B. A proposta utiliza atividades práticas para fortalecer o hábito da leitura e o desenvolvimento da escrita, como a produção de tintas naturais com urucum, elaboração de cartazes coletivos, leitura individual e em grupo e a criação de um clube do livro. A iniciativa já resultou em mais de 30 obras lidas pelos alunos.

A professora Letícia comentou a experiência e o envolvimento dos estudantes ao longo do percurso literário. “Esse prêmio mostra o reconhecimento pela minha prática pedagógica, por tudo o que acredito e por tudo aquilo que desempenhei durante o ano. A turma é reflexo do professor e o professor é reflexo da turma. Só pude desempenhar o trabalho porque tive uma turma que me abraçou e andou junto comigo”.

A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Eneila Lucas, comemorou o resultado e destacou o impacto nos jovens. “Esse reconhecimento mostra a capacidade da nossa rede de inovar e transformar o aprendizado dos alunos. Projetos como o desenvolvido pela professora Letícia fortalecem toda a comunidade escolar e elevam o nível da educação de Meriti”, destacou Eneila.

Os alunos também falaram sobre a mudança no interesse pela leitura e no desenvolvimento das atividades. “Aprendemos muito com as atividades e os livros que ela nos trouxe, e também gostamos muito de fazer as pinturas que estão espalhadas pela sala”, relatou Maysa Lima. Pedro Henrique completou: “Um dos livros que mais gostei foi “Os problemas da família Gorgonzola”, que tem questões matemáticas e me ajudou a gostar de matemática e português”.

O prêmio Magda Soares reconhece práticas pedagógicas inovadoras voltadas à alfabetização, recomposição de aprendizagens e estímulo à leitura. A iniciativa valoriza trabalhos que apresentam resultados consistentes e que contribuam para o avanço da educação em todo o estado.

