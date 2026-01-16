Secretário Drigão visita um dos pontos impactados pela tempestade - Divulgação

Publicado 16/01/2026 12:58

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através de suas secretarias, iniciou uma ação integrada e ativou o Plano de Contingência (PLANCON) em Nível de Atenção Elevado. A tomada caracteriza-se pela ação de forma emergencial no reparo dos danos causados pela chuva e o forte vendaval nesta semana. Ao todo, foram 26 ocorrências registradas pela cidade, sem feridos, mas uma família, com dois adultos e quatro crianças, teve sua residência destruída e já é acompanhada pela secretaria municipal de Assistência Social.

Durante todo o dia, a secretaria municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil e a secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos percorreram os locais afetados e atuaram nas vistorias e orientações técnicas, nas interdições preventivas de imóveis com risco estrutural, no desligamento emergencial de energia e ação conjunta com concessionária responsável pela distribuição de energia na região. Também houve a remoção das árvores derrubadas, algumas sobre casas e ponto de ônibus.

O secretário municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil, Drigão, destacou a mobilização das frentes de trabalho.

"Nossas equipes estão mobilizadas em diversos bairros para atender todas as ocorrências registradas após as chuvas com fortes ventos. Seguimos trabalhando intensamente na desobstrução de vias e no atendimento de todas as demandas. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 199", disse.