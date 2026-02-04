Prefeito Léo Vieira e demais autoridades municipais receberam o senador Romário, nesta semana, em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:04

São João de Meriti - O senador Romário esteve, nesta semana, em São João de Meriti para acompanhar o andamento das obras do novo Centro Integrado de Atendimento ao Autismo (CIAA). O parlamentar foi recebido no gabinete do prefeito de Meriti, Léo Vieira, ao lado da vice-prefeita Dra. Letícia Costa, de vereadores e secretários municipais, onde foram apresentados os detalhes do projeto, que vai ampliar de forma significativa o atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

O novo centro, que será o primeiro equipamento desse porte na Baixada Fluminense, está sendo construído na Avenida Automóvel Clube, no Centro da cidade, com estrutura moderna e capacidade para atender até 900 pacientes por mês, oferecendo atendimento multidisciplinar integrado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A estrutura prevê mais de 30 salas de atendimentos, destinadas a psicologia, neuropsicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, enfermagem, serviço social, nutrição, musicoterapia, psicomotricidade e farmácia. Além disso, contará com ambientes como auditório, área familiar, recepção lúdica, espaço sensorial, cozinha terapêutica, setor de hidroterapia, jardim externo, salas administrativas e setores de apoio.

Cuidado, inclusão e respeito

Durante a visita, alunos da educação especial do Complexo Educacional Vila São João, das escolas municipais Armando de Oliveira e Mariza Azevedo Catarino também participaram da agenda, recepcionando o senador Romário.

O prefeito de Meriti, Léo Vieira, destacou a importância do novo equipamento que será implantado no município. “O Centro Integrado será mais um marco para São João de Meriti. Estamos investindo em cuidado, inclusão e respeito às famílias atípicas, com um equipamento moderno e atendimento humanizado, que irá fortalecer a nossa rede de saúde. Agradeço imensamente a parceria e a sensibilidade do senador Romário, fundamentais para que esse projeto saísse do papel”, declarou o prefeito.

O senador Romário, responsável pela emenda parlamentar que viabiliza a obra e o custeio do serviço, ressaltou o impacto social do projeto. “Esse centro vai oferecer atendimento de qualidade, com profissionais capacitados e uma estrutura completa. Tenho certeza de que será uma referência no estado do Rio de Janeiro”, afirmou Romário.