Reunião definiu procedimentos e meios para que as festividades e os blocos tenham infraestrutura ordenada - Divulgação

Publicado 12/02/2026 10:41

São João de Meriti - O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, realizou uma reunião para definir estratégias de logística do Carnaval, que acontecerá na cidade no próximo final de semana, do dia 13 a 17. Junto a ele, participaram do encontro a vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, os secretários, subsecretários e vereadores do município.

Junto a parlamentares e titulares das pastas, o prefeito alinhou procedimentos e meios para que as festividades e os blocos tenham infraestrutura ordenada e garantam segurança para os foliões e os comerciantes. De acordo com Léo Vieira é o momento de São João voltar a ter diversão nessa época.

“A cidade ficou muito tempo sem esse evento e a população vem pedindo. O nosso Carnaval vai ser organizado, seguro. A população não vai precisar sair daqui”, reiterou o prefeito.

Centro, Parque Araruama, Coelho da Rocha, Éden, Vila São João e Jardim Metrópole serão os seis pontos de referência na região, contemplados com shows e lazer em sua programação até a terça-feira de Carnaval. Moradores desses bairros e adjacências poderão aproveitar nessas áreas.

Durante a reunião, o prefeito agradeceu aos servidores municipais e vereadores, enaltecendo o empenho deles nos trabalhos conjuntos de melhoria da cidade e destacou a entrega de três obras futuramente, em parceria com o Governo do Estado, a quem também se mostrou grato.

Os empreendimentos apresentados são o Parque RJ, no bairro de Jardim Meriti; a revitalização do Rio Pavuninha, com área de lazer, abrangendo o Centro de São João e uma parte da Pavuna, e o viaduto em Tomazinho.

Léo Vieira reforçou a importância que a cidade terá com as intervenções. “A cidade não ficará no diminutivo. São João não pode aceitar qualquer coisa. Nosso povo merece o melhor”, concluiu o prefeito.

