Liliana Castro (quarta da esquerda para a direita) mencionou benefícios para o bem-estar físico e mental dos idosos com a atividade. Foto: Gilberto Ramos - Divulgação

Publicado 10/02/2026 08:44

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da secretaria municipal de Assistência Social, realizou, nesta semana, um encontro entre os idosos para celebrar o início oficial do Carnaval. Chamada de Grito de Carnaval dos Idosos, a atividade foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Jardim Íris e também contou com a presença de assistidos da unidade do CRAS de Éden.

Acontecendo pela primeira vez no CRAS do Jardim Íris, a iniciativa teve como finalidade oferecer animação e melhorar o bem-estar e o convívio dos participantes. Segundo Liliana Castro, superintendente de Assistência Social do local, o evento é um serviço de convivência com a intenção de possibilitar alegria para os idosos.

“Esse serviço acontece em todos os equipamentos, com os idosos, os jovens, as mulheres, as crianças e hoje, como estamos na época de carnaval, queremos levantar o astral, a autoestima e trazer de volta esse sentido da alegria que o carnaval tinha antigamente para essa população vulnerável do nosso município”, disse.

Assistida pelo Centro do Jardim Íris, a artesã Tânia Cristina Dias da Silva, 54 anos, se mostrou alegre com a ação e com a assistência recebida pelo CRAS.

“Sempre estou aqui e o CRAS me ajuda bastante. Eu me alegro de estar aqui hoje, estou gostando, está muito bom, mesmo debaixo de chuva”, ressaltou a moradora de Vilar dos Teles.

Quem também aprovou a ‘folia’ foi Elena Ferreira, moradora de Vila Norma e acompanhante do filho Paulo Victor Ferreira Martins, de 21 anos, assistido pelo CRAS de Éden.

“Está tudo maravilhoso. Eu nem iria vir, meu filho viria sozinho. Mas decidi acompanhar e foi até bom, me divertindo, está sendo ótimo”, expôs a senhora de 68 anos.

