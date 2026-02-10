Subsecretária da Mulher, Ruth Tebaldi (de rosa), com a equipe do CEAM e as formandas da Oficina. Foto: Gilberto Rocha - Divulgação

Publicado 10/02/2026 12:04

São João de Meriti – Foi realizada, na última semana, no auditório do Meriti Previ, em Jardim Meriti, a formatura das alunas da Oficina de Formação Continuada, do Projeto Movimenta Mulher Meritiense, promovida pela Prefeitura de São João de Meriti, através da secretaria municipal de Cidadania e Direitos Humanos e da subsecretaria da Mulher. Na ocasião, as formandas foram certificadas pelos cursos de Auxiliar Administrativo, Montagem de Biquíni de Fita e Camareira.

Com o objetivo de promover a autonomia, profissionalização e o fortalecimento da identidade feminina no mercado de trabalho, a Oficina de Formação Continuada chegou à sua segunda edição, no segundo semestre do ano passado. Das três formações, somente a de Auxiliar Administrativo estava desde o início do Projeto e a atual turma entrou em setembro.

As aulas de Montagem de Biquíni de Fita e de Camareira passaram a ser ministradas em outubro e novembro, respectivamente. Todas as aulas foram realizadas na sede do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Os três cursos juntos formaram 46 alunas.

Compondo a mesa, estavam a subsecretária da Mulher Ruth Tebaldi e as professoras Patrícia Oliveira (Montagem de Biquíni de Fita) e Cristine Rocha (Camareira). A apresentação da cerimônia ficou por conta da superintendente de Fomento à Autonomia Econômica da Mulher, Etieni França, também professora no curso de Auxiliar Administrativo.

Para Ruth Tebaldi, a presença de mais mulheres meritienses, qualificadas, ao mercado de trabalho é uma sensação incrível e agradeceu à Prefeitura e a todos os integrantes por mais essas conquistas.

“Ver essas mulheres saindo das suas zonas de conforto e querendo conquistar seus espaços profissionais é gratificante. Elas se tornam referências. É o resgate da autoestima, da identidade e do amor próprio. Gratidão pelo Governo, gratidão por toda equipe, voluntários. Parabenizo cada mulher que aqui está. Elas estão contando uma nova história”, ressaltou a subsecretária.

“Mulheres empoderam mulheres”

Durante seu momento de fala, Ruth mencionou que mulheres inspiram outras mulheres com suas jornadas, experiências e assim aconteceu com a aluna Aline Januário, de 47 anos. A concluinte trabalha com salgados e fora convidada pela subsecretaria da Mulher a realizar um workshop no CEAM para apresentar os processos na confecção e venda do alimento.

Agora formada em Montagem de Biquíni de Fita, Aline disse que está satisfeita e entusiasmada com a nova habilidade, que segundo ela lhe trará um retorno financeiro logo no início das montagens das peças. Ela elogiou a criação da Oficina e incentivou que outras mulheres meritienses busquem suas conquistas.

“Vejo a iniciativa do Governo como mágica. Que outras mulheres se permitam, se encorajam. Que possam sair do comodismo, porque quando a gente dá o primeiro passo as portas se abrem”, enfatizou a moradora do Jardim Metrópole.

