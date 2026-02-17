São João de Meriti realiza campanhas de vacinação frequentes e há uma ideia de criar um Consórcio Intermunicipal de Saúde Animal da Baixada Fluminense - Divulgação

São João de Meriti realiza campanhas de vacinação frequentes e há uma ideia de criar um Consórcio Intermunicipal de Saúde Animal da Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 17/02/2026 12:58

São João de Meriti – A subsecretária de Bem-Estar Animal, Keila Moraes representou a Prefeitura de São João de Meriti na Audiência Pública que reuniu secretários e subsecretários de todo o Estado para discutir ações de proteção e coibir os maus-tratos aos animais.

A servidora do executivo municipal mencionou os trabalhos já concluídos e reforçou como o município poderá se destacar no cuidado com os animais, evitando que muitos ‘Orelhas’ ainda sofram maus-tratos.

“São João já fez em 2025 mais de mil castrações. Temos campanhas de vacinação frequentes e há uma ideia de criar um Consórcio Intermunicipal de Saúde Animal da Baixada Fluminense (CISABF). Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Pet já está sendo discutida para o próximo semestre”, apresentou Keila, que ainda completou projetos para atendimento veterinário gratuito e Educação Animal nas escolas das redes municipais, com o Projeto Protetor Mirim.

O encontro – chamado de Atuação Intermunicipal pela Defesa dos Animais e conduzido pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana (SEIM) – aconteceu num momento oportuno depois da repercussão nacional do caso do cão Orelha, agredido e morto, no início de janeiro em Florianópolis (SC).

A proposta foi debater o que cada município já faz em relação ao tema e traçar prevenções futuras contra o abandono e o zelo com o bem-estar e segurança dos animais, consolidando experiências e políticas públicas integradas com a sociedade civil.

