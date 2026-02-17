São João de Meriti realiza campanhas de vacinação frequentes e há uma ideia de criar um Consórcio Intermunicipal de Saúde Animal da Baixada FluminenseDivulgação
Meriti participa de plano intermunicipal pela defesa dos animais
Evento reuniu representantes de todo o estado para discutir ações de proteção e coibir os maus-tratos
Meriti participa de plano intermunicipal pela defesa dos animais
Evento reuniu representantes de todo o estado para discutir ações de proteção e coibir os maus-tratos
Meriti lança do Plano Municipal de Adaptação Climática e assinatura do projeto "Esse Rio é Meu"
O município se tornou o primeiro da Baixada Fluminense a instituir um plano específico voltado à adaptação climática
Prefeito Léo Vieira prepara plano para garantir qualidade no Carnaval de Meriti
Foram definidos procedimentos e meios para que as festividades e os blocos tenham infraestrutura ordenada e garantam segurança para os foliões e os comerciantes
Prefeitura certifica alunas dos cursos do Projeto Movimenta Mulher Meritiense
Oficina tem objetivo de promover a autonomia, profissionalização e o fortalecimento da identidade feminina no mercado de trabalho
CRAS de Jardim Íris promove atividade de Carnaval para idosos
Iniciativa teve como finalidade oferecer animação e melhorar o bem-estar e o convívio dos participantes
Meriti prepara lançamento do Plano Municipal de Adaptação Climática e assinatura do projeto "Esse Rio é Meu"
Evento vai reforçar o protagonismo do município na agenda de adaptação climática da Baixada Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.