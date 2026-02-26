A equipe da Prefeitura detalhou os impactos registrados e alinhou com a SEDEC os procedimentos para reconhecimento federalDivulgação
Prefeitura de Meriti alinha medidas emergenciais com Defesa Civil Nacional após fortes chuvas
Foram tratadas medidas emergenciais necessárias após as fortes chuvas que atingiram o município
Novas redes de água melhoram o abastecimento no Jardim Metrópole, em São João de Meriti
A conclusão das obras de extensão da rede de abastecimento levou água tratada a mais de 620 pessoas
Carreta de Saúde da Mulher chega em São João de Meriti e ficará por um mês na cidade
Atendimentos serão realizados na Praça da Matriz e tem como finalidade reduzir a fila de espera no SISREG
Prefeitura de Meriti institui Gabinete de Gerenciamento de Crise e Avaliação de Danos para situações de emergências devido às fortes chuvas
Um dia após chuvas intensas atingir a cidade, o Prefeito Léo Vieira decretou a nova ação juntamente com alguns de seus secretários municipais
Meriti participa de plano intermunicipal pela defesa dos animais
Evento reuniu representantes de todo o estado para discutir ações de proteção e coibir os maus-tratos
Meriti lança do Plano Municipal de Adaptação Climática e assinatura do projeto "Esse Rio é Meu"
O município se tornou o primeiro da Baixada Fluminense a instituir um plano específico voltado à adaptação climática
