A equipe da Prefeitura detalhou os impactos registrados e alinhou com a SEDEC os procedimentos para reconhecimento federal - Divulgação

A equipe da Prefeitura detalhou os impactos registrados e alinhou com a SEDEC os procedimentos para reconhecimento federalDivulgação

Publicado 26/02/2026 11:08

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti realizou, nesta semana, uma reunião de alinhamento, por videoconferência, com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para tratar das medidas emergenciais necessárias após as fortes chuvas que atingiram o município.

O encontro reuniu o prefeito Léo Vieira, a vice-prefeita Dra. Letícia Costa, o presidente da Câmara Municipal, Doca Brazão, secretários municipais e equipes técnicas que integram o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), responsável pelas ações emergenciais no município. A SEDEC foi representada pelos coordenadores Frederico de Sant’Anna e Thiago Monico, além da participação da deputada federal Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Waguinho.

Ações de resposta e restabelecimento

Durante a reunião, a equipe da Prefeitura detalhou os impactos registrados e alinhou com a SEDEC os procedimentos necessários para o reconhecimento federal da situação de emergência. A medida é fundamental para que o município possa solicitar apoio da União e avançar nas ações de recuperação das áreas afetadas.

O prefeito Léo Vieira enfatizou a importância da articulação institucional e da atuação rápida diante do cenário.

“Estamos tratando essa situação com total responsabilidade e prioridade. Desde o primeiro momento, mobilizamos nossas equipes e buscamos o alinhamento direto com o Governo Federal para assegurar suporte às famílias afetadas. Nosso foco é garantir assistência imediata e trabalhar de forma planejada para restabelecer a normalidade da cidade o quanto antes”, disse.