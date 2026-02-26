A conclusão das obras de extensão da rede de abastecimento levou água tratada a mais de 620 pessoas - Divulgação

A conclusão das obras de extensão da rede de abastecimento levou água tratada a mais de 620 pessoasDivulgação

Publicado 26/02/2026 09:47

São João de Meriti - Depois de quase 30 anos convivendo com a insegurança de abrir a torneira e não saber se a água cairia, moradores do bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti, começam a viver uma nova rotina. A conclusão das obras de extensão da rede de abastecimento levou água tratada a mais de 620 pessoas, encerrando um longo período marcado pela falta de fornecimento contínuo de um serviço essencial. A intervenção foi realizada pela Águas do Rio.

Para realizar tarefas básicas, como cozinhar, limpar a casa e manter a higiene, muitas famílias dependiam de soluções improvisadas. Com a ampliação da rede, o abastecimento torna-se mais regular e seguro, refletindo diretamente na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas.

Segundo Jones de Andrade, gerente comercial da Águas do Rio, empresa do Grupo Aegea, garantir o acesso à água tratada é essencial para assegurar direitos básicos e promover dignidade, independentemente do território.

“Quando a água chega, ela transforma rotinas, melhora a saúde e devolve às pessoas a dignidade. É a diferença entre conviver com a insegurança e ter tranquilidade dentro de casa. Nosso trabalho é levar esse serviço essencial a todos os bairros, beneficiando todas as pessoas, porque o acesso à água tratada é um direito básico e fundamental”, afirma Andrade.

Para quem vive no Jardim Metrópole, a obra representa mais do que uma melhoria estrutural: simboliza reconhecimento e respeito.

“Foram muitos anos de espera. Houve períodos em que ficávamos dias sem água e precisávamos buscar ajuda em outros bairros para conseguir o básico. Hoje, a sensação é de que, finalmente, nossa realidade começou a mudar”, relata Vania da Silva, moradora do bairro.