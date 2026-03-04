Prefeitura de São João de Meriti vai isentar vítimas das chuvas de fevereiro de pagamento do IPTU 2026 - Divulgação

Publicado 04/03/2026 09:52

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti publicou o Decreto nº 7.556, que perdoa o pagamento do IPTU 2026 e da Taxa de Coleta de Lixo para quem teve o imóvel atingido pelas fortes chuvas de fevereiro.

A medida é válida para áreas afetadas pelas enchentes ocorridas entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Para conseguira a remissão, o morador deve ir à Secretaria Municipal de Assistência Social com os documentos: cópia da identidade, cópia do espelho do IPTU 2026, comprovante de residência, telefone e e-mail.

A Secretaria de Assistência Social fará um relatório caso a caso para atestar os danos antes da liberação do benefício.