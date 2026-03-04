Prefeitura de São João de Meriti vai isentar vítimas das chuvas de fevereiro de pagamento do IPTU 2026Divulgação
A medida é válida para áreas afetadas pelas enchentes ocorridas entre os dias 21 e 23 de fevereiro
A medida é válida para áreas afetadas pelas enchentes ocorridas entre os dias 21 e 23 de fevereiro
RioSolidario visita Meriti e traz doações para vítimas impactadas pelas fortes chuvas
Arrecadação oriunda da sociedade civil e empresas privadas, faz parte da campanha SOS Chuvas, que presta apoio às populações afetadas pelas intensas chuvas de verão
Baixada sedia primeiro encontro regional do setor de tecnologia da informação
Evento acontece dia 17 de março. Empresários e lideranças locais têm até dia 6 para se candidatar a palestrante. Ouvintes têm até dia 14 para se inscrever
Prefeitura de São João de Meriti vai doar eletrodomésticos e mobília para afetados pelas chuvas no município
Após instituir Gabinete de Crise, prefeito Léo Vieira esteve presente nos locais impactados pelo temporal dos últimos dias
Prefeitura de Meriti alinha medidas emergenciais com Defesa Civil Nacional após fortes chuvas
Foram tratadas medidas emergenciais necessárias após as fortes chuvas que atingiram o município
Novas redes de água melhoram o abastecimento no Jardim Metrópole, em São João de Meriti
A conclusão das obras de extensão da rede de abastecimento levou água tratada a mais de 620 pessoas
