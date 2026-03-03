Evento acontece no dia 17 de março, das 9h às 17h, na Incubadora de São João de Meriti (InEmpSJM / IFRJ campus São João de Meriti), que fica na Rua Prof. Gênesis Torres, 101, Coelho da Rocha, São João de Meriti (lado da Rodovia Via Dutra, aos fundos do Shopping Vida) - Divulgação

Evento acontece no dia 17 de março, das 9h às 17h, na Incubadora de São João de Meriti (InEmpSJM / IFRJ campus São João de Meriti), que fica na Rua Prof. Gênesis Torres, 101, Coelho da Rocha, São João de Meriti (lado da Rodovia Via Dutra, aos fundos do Shopping Vida)Divulgação

Publicado 03/03/2026 09:12

São João de Meriti - O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ - campus São João de Meriti) e o TI Rio, entidade representativa das empresas de tecnologia da informação do Rio de Janeiro, estão promovendo o 1º Encontro Empresarial da Regional Baixada do TIRio. O evento acontece no dia 17 de março, das 9h às 17h, na Incubadora de São João de Meriti (InEmpSJM / IFRJ campus São João de Meriti), que fica na Rua Prof. Gênesis Torres, 101, Coelho da Rocha, São João de Meriti (lado da Rodovia Via Dutra, aos fundos do Shopping Vida).

A proposta é criar um hub estratégico de diálogo e fortalecimento do ecossistema produtivo local. O evento é gratuito e acontece no dia 17 de março na incubadora do IFRJ. No entanto, empresários e lideranças do setor de tecnologia e serviços da Baixada Fluminense têm até o dia 6 de março para se candidatar a grade de palestrantes do encontro e mostrar gratuitamente seus produtos e serviços.

“O evento é voltado para empresários, empreendedores e lideranças e busca promover networking qualificado, troca de experiências e a construção de soluções colaborativas focadas no crescimento econômico da região”, salienta o diretor geral do IFRJ-campus São João de Meriti e diretor local do TI Rio, professor Rodney Albuquerque, organizador do encontro.

Podem participar como palestrantes, empresários das áreas de software, provedor de internet, serviços administrativos e de backbone (fibra ótica, roteadores etc.), empresas de reparação de computadores e periféricos, empresas de cursos e treinamentos do setor e consultorias, suporte técnico e outros serviços de TI, entre outros.

Outra exigência é que as empresas estejam sediadas nos 13 municípios que compõem a Baixada (Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica) ou de bairros-fronteiras, como Anchieta, Bangu, Campo Grande, Cordovil, Deodoro, Gericinó, Guadalupe, Jardim América, Paciência, Padre Miguel, Parada de Lucas, Parque Anchieta, Pavuna, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Vigário Geral e Vila Kennedy.

“A região da Baixada Fluminense tem um vasto potencial. O que queremos é organizar um grande hub para criar uma rede de negócios, agilizando processos e aumentando a eficiência das empresas locais”, diz Alberto Blois, presidente do TI Rio. Ele ressalta que tanto palestrantes como participantes irão receber certificado de participação no evento.

As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, no site https://doity.com.br/tiriobaixada1. Data limite para palestrantes: 6 de março. Para participantes, as inscrições estarão abertas de 9 a 14 de março.