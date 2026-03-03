Evento acontece no dia 17 de março, das 9h às 17h, na Incubadora de São João de Meriti (InEmpSJM / IFRJ campus São João de Meriti), que fica na Rua Prof. Gênesis Torres, 101, Coelho da Rocha, São João de Meriti (lado da Rodovia Via Dutra, aos fundos do Shopping Vida)Divulgação
Baixada sedia primeiro encontro regional do setor de tecnologia da informação
Evento acontece dia 17 de março. Empresários e lideranças locais têm até dia 6 para se candidatar a palestrante. Ouvintes têm até dia 14 para se inscrever
Prefeitura de São João de Meriti vai doar eletrodomésticos e mobília para afetados pelas chuvas no município
Após instituir Gabinete de Crise, prefeito Léo Vieira esteve presente nos locais impactados pelo temporal dos últimos dias
Prefeitura de Meriti alinha medidas emergenciais com Defesa Civil Nacional após fortes chuvas
Foram tratadas medidas emergenciais necessárias após as fortes chuvas que atingiram o município
Novas redes de água melhoram o abastecimento no Jardim Metrópole, em São João de Meriti
A conclusão das obras de extensão da rede de abastecimento levou água tratada a mais de 620 pessoas
Carreta de Saúde da Mulher chega em São João de Meriti e ficará por um mês na cidade
Atendimentos serão realizados na Praça da Matriz e tem como finalidade reduzir a fila de espera no SISREG
Prefeitura de Meriti institui Gabinete de Gerenciamento de Crise e Avaliação de Danos para situações de emergências devido às fortes chuvas
Um dia após chuvas intensas atingir a cidade, o Prefeito Léo Vieira decretou a nova ação juntamente com alguns de seus secretários municipais
