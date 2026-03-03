Vice-prefeita, Dra. Letícia Costa (terceira da esquerda para a direita) e Paola Figueiredo, presidente do RioSolidario (segunda da esquerda para a direita) celebram parceria da obra social com o município - Divulgação

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da secretária municipal de Assistência Social, recebeu, no Centro Cultural Meritiense, em Jardim Meriti, cerca de 879 itens doados para as vítimas das fortes chuvas da última semana no município. Os donativos foram entregues pelo RioSolidario, obra social do Governo do Estado.



A arrecadação oriunda da sociedade civil e empresas privadas, faz parte da campanha SOS Chuvas, que presta apoio às populações afetadas pelas intensas chuvas de verão. Neste ano, devido a calamidade que também atingiu Juiz de Fora, o SOS Chuvas estará na cidade mineira para ajudar na distribuição de alimentos, kit dormitórios, entre outros materiais. Aqui em São João, foram doados alimentos não perecíveis, 300 caixas de leite em pó e kit dormitório, que consiste em colchões, colchonetes, travesseiros e fronhas.



A vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, esteve no Centro Cultural representando o prefeito Léo Vieira e para acolher a presidente do RioSolidario, Paola Figueiredo, que visitou Meriti junto com sua equipe. Agradecendo à presença de Paola e o apoio do Governador Cláudio Castro e da primeira-dama do Estado, Analine Costa de Castro e Silva, presidente de honra do RioSolidario, Dra. Letícia ressaltou o quanto o gesto significa para o município.

“Essas doações são muito importantes nesse momento de necessidade. A gente sabe que sozinho não conseguimos fazer a política pública chegar na ponta dos que mais precisam e nesse momento essa união, essa parceria foi fundamental aqui”, reconheceu a vice-prefeita.



Paola Figueiredo elogiou a atuação dos líderes municipais diante das adversidades climáticas e destacou a ação imediata. “A Prefeitura, através do Prefeito Léo Vieira, teve uma resposta imediata a essa contingência que foi ocasionada pela chuva. Nós sabemos que uma contingência, uma calamidade, como essa chega sem dar aviso. Estamos atuando juntos em prol das pessoas atingidas”, comentou Paola.



Participaram, também, da recepção junto à vice-prefeita a secretária de Assistência Social, Roberta Queiroz, e os subsecretários Anatiely Barbosa (Cultura) e Mario Cesar (de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude, integrado à secretária municipal de Cidadania e Direitos Humanos).

