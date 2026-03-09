São João de Meriti recebe 9º Encontro de Procuradores-Gerais Municipais do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 09/03/2026 17:55

São João de Meriti - A cidade de São João de Meriti sediará, nesta terça-feira (10), o 9º Encontro de Procuradores-Gerais Municipais do Estado do Rio de Janeiro, que reunirá representantes das procuradorias de diversos municípios fluminenses para debater temas jurídicos e administrativos de interesse da gestão pública.

O encontro acontecerá no auditório do SEST SENAT e tem como objetivo promover a troca de experiências, discutir desafios comuns das administrações municipais e fortalecer a atuação das procuradorias na defesa do interesse público e na construção de políticas públicas mais eficientes.

A iniciativa é organizada pela Procuradoria-Geral do Município de São João de Meriti, comandada pelo procurador-geral Leandro Weber, e contará com a presença de autoridades jurídicas e gestores públicos de diferentes cidades do estado. Encontros como este contribuem para alinhar interpretações jurídicas, compartilhar boas práticas e aprimorar a atuação institucional das procuradorias municipais.