A divulgação de Sacopãs e Camorins - Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro como tema do FLIDAM 2026 aconteceu no Centro Cultural Meritiense - Divulgação

A divulgação de Sacopãs e Camorins - Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro como tema do FLIDAM 2026 aconteceu no Centro Cultural MeritienseDivulgação

Publicado 16/03/2026 12:46

São João de Meriti - A 14ª edição do Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti (FLIDAM) já tem seu tema definido e será Sacopãs e Camorins – Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro. Em reunião realizada no Centro Cultural Meritiense, em Jardim Meriti, foi divulgado que a temática abordará os quilombos da capital fluminense, localizados nos bairros da Lagoa e Jacarepaguá, respectivamente. O FLIDAM 2026 acontecerá de 17 a 20 de novembro.

No Encontro promovido pela Prefeitura de Meriti, através da secretaria municipal de Cultura e Turismo e conduzido pelo superintendente de Política Racial do município, Frei Tatá, foram discutidas as relevâncias da escolha e o que o assunto deverá agregar na valorização da cultura negra.

Com o objetivo de fortalecer o diálogo entre cultura, educação e sociedade civil, uma das propostas é levar o tema para a rede de ensino da cidade, para que os alunos possam desenvolver redações, trabalhando a consciência, combate ao racismo e às intolerâncias.

Para Frei Tatá, o tema também é importante para reforçar que Meriti tem talentos nas manifestações artísticas. “É um tema necessário e quando nós trazemos esse tema, é para que possamos resgatar escritores, artistas negros, dentro da cidade e dar visibilidade a São João, mostrar o potencial artístico e histórico da cidade”, explicou o religioso.

Representando o quilombo Camorim, futuro homenageado no FLIDAM 2026, o pesquisador Adson Almeida comentou que já faz trabalhos em escolas e universidades pelo Estado e destacou a necessidade dos estudantes meritienses conhecerem mais sobre suas histórias.

“Esse projeto é de suma importância e trazer um pouco desse conhecimento histórico aqui para São João de Meriti é fazer que desperte cada vez mais nas crianças, nos jovens querer entender a própria história”, disse o responsável pelo quilombo, localizado em Jacarepaguá, e é o mais antigo do Estado do Rio, datado de 1614.

Também participaram da reunião o presidente e o vice-presidente da Academia de Letras e Artes de São João de Meriti, Ney Santos e Ricardo Rodrigues, que é o fundador da Academia, respectivamente; Rodney Albuquerque, curador da FLIDAM; Maria da Fé, conhecida como Fezinha, coordenadora do Fórum Permanente de Mulheres Cristãs; o professor de História e Teólogo, Edson Junior, que representou a secretaria municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e Ethy Costa, assistente de Frei Tatá.

Semana de debates

A escolha de quinta-feira (12/03) para a divulgação do tema do FLIDAM 2026 não foi por acaso. Desde o início da semana, está acontecendo no Centro Cultural Meritiense reuniões para discutir políticas públicas para a população negra. As interações fazem parte da campanha 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo, que foca na ampliação de debates e ações antirracista.

