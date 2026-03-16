A divulgação de Sacopãs e Camorins - Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro como tema do FLIDAM 2026 aconteceu no Centro Cultural MeritienseDivulgação
Tema do Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti é definido
Será Sacopãs e Camorins – Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro. O FLIDAM 2026 acontecerá de 17 a 20 de novembro
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Será Sacopãs e Camorins – Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro. O FLIDAM 2026 acontecerá de 17 a 20 de novembro
São João de Meriti inaugura primeiro centro cirúrgico público da história da cidade
A iniciativa representa um marco para a saúde da cidade, ampliando o acesso da população a atendimentos cirúrgicos na própria rede pública
São João de Meriti recebe 9º Encontro de Procuradores-Gerais Municipais do Estado do Rio na terça
Objetivo é promover a troca de experiências, discutir desafios comuns das administrações municipais
Prefeito Léo Vieira assina decreto que concede remissão de IPTU para vítimas de enchentes
A medida é válida para áreas afetadas pelas enchentes ocorridas entre os dias 21 e 23 de fevereiro
RioSolidario visita Meriti e traz doações para vítimas impactadas pelas fortes chuvas
Arrecadação oriunda da sociedade civil e empresas privadas, faz parte da campanha SOS Chuvas, que presta apoio às populações afetadas pelas intensas chuvas de verão
Baixada sedia primeiro encontro regional do setor de tecnologia da informação
Evento acontece dia 17 de março. Empresários e lideranças locais têm até dia 6 para se candidatar a palestrante. Ouvintes têm até dia 14 para se inscrever
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