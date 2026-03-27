Vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, ressaltou que é necessário os moradores conservarem os espaços públicosDivulgação
Prefeitura de Meriti leva ação de conscientização ambiental para a praça de Éden
O objetivo da iniciativa é estar presente nos bairros e conscientizar a população sobre a importância de conservar os espaços públicos
Prefeitura de Meriti leva ação de conscientização ambiental para a praça de Éden
O objetivo da iniciativa é estar presente nos bairros e conscientizar a população sobre a importância de conservar os espaços públicos
Centro Cultural Meritiense fornece cursos gratuitos de canto, instrumentos musicais, desenhos e danças
As inscrições ainda estão abertas e o número de novos alunos já passa de 1.300 inscritos
Meriti lança Lei que define ampliação em primeiros socorros nas escolas públicas e privadas do município
Também foi divulgado a criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) para tratar sobre as demandas da nova norma
Tema do Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti é definido
Será Sacopãs e Camorins – Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro. O FLIDAM 2026 acontecerá de 17 a 20 de novembro
São João de Meriti inaugura primeiro centro cirúrgico público da história da cidade
A iniciativa representa um marco para a saúde da cidade, ampliando o acesso da população a atendimentos cirúrgicos na própria rede pública
São João de Meriti recebe 9º Encontro de Procuradores-Gerais Municipais do Estado do Rio na terça
Objetivo é promover a troca de experiências, discutir desafios comuns das administrações municipais
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