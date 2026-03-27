Vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, ressaltou que é necessário os moradores conservarem os espaços públicos - Divulgação

Vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, ressaltou que é necessário os moradores conservarem os espaços públicosDivulgação

Publicado 27/03/2026 17:38

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, realizou nesta semana, em Éden a segunda edição da ação “Ciclovia não é lixão”. O objetivo da iniciativa é estar presente nos bairros e conscientizar a população sobre a importância de conservar os espaços públicos e o descarte irregular de lixos.

A atividade aconteceu na praça de Éden, localizada na Avenida Dr. Délio Guaraná, e integrantes das secretarias municipais de Saúde e de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal também estiveram presentes para apoiar a campanha com orientações à população inerentes às pastas.

Os moradores que compareceram puderam ser atendidos em serviços como medição de glicose, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, orientações jurídicas, limpeza de pele, exame preventivo, vacinação de pessoas e antirrábica para pets e entregas de mudas.

O prefeito de Meriti, Léo Vieira, participou do evento e destacou a responsabilidade compartilhada pela limpeza da cidade. ”É importante a compreensão de todos para que a gente mantenha uma cidade limpa. Estamos fazendo a nossa parte, e é preciso que todos nós, como sociedade, façamos a nossa parte com atitudes simples no dia a dia, para manter esse cuidado”, declarou Léo Vieira.

O aposentado Ismael Moreira Cardoso, de 71 anos, e a dona de casa Maria Adélia Paixão da Costa, 66 anos, aprovaram o “Ciclovia não é lixão” e destacaram que esperam mais iniciativas com o mesmo teor.

“É muito bom esse evento para o povo. Estou gostando do trabalho da Prefeitura e espero que venham mais”, relatou o morador de Vila Norma que mediu a glicose. “Muito boa essa ação, que seja sempre assim. Eu vim trazer o meu cachorrinho porque eles também precisam de tratamento e cuidar dos nossos bichos é fundamental”, comentou Maria Adélia, dona do cão Kojaquinho e moradora de Éden.