As conselheiras deverão se reunir nas próximas semanas para alinhar os trabalhos e decidir a nova presidência. - Divulgação

As conselheiras deverão se reunir nas próximas semanas para alinhar os trabalhos e decidir a nova presidência.Divulgação

Publicado 01/04/2026 12:08

São João de Meriti - A Prefeitura de São João e Meriti, através da secretaria municipal de Cidadania e Direitos Humanos e da subsecretaria da Mulher, realizou na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Jardim Meriti, a cerimônia de posse das novas integrantes do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM) para o biênio 2026/2028.

Na ocasião, foram empossadas 40 novas conselheiras, titulares e suplentes, divididas entre 20 representantes do Governo (secretarias, subsecretaria, Procuradoria e Guarda Civil Municipal) e 20 instituições da sociedade civil meritiense. Para participar, as conselheiras precisam atuar em atividades inerentes à assistência às mulheres, em pontos contra a violência doméstica, feminicídio e promoção da igualdade de direitos e participação na cidadania. A área de trabalho, inclusive, tem de abranger somente São João de Meriti.

Compuseram a mesa da solenidade a presidente da OAB de São João, Dra. Julia Vera; a presidente da Comissão OAB Mulher no município, Dra. Thayná Fonseca; a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Meriti, Dra. Vanessa Martins; a residente jurídica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Beatriz Brasil; o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, vereador Rodrigo Pit, e a subsecretária da Mulher, Ruth Tebaldi.

“Tenho certeza que faremos um trabalho muito bom. Nós vamos trabalhar com transparência porque política pública tem de ser feita com seriedade, nós estamos lidando com vidas. É violência contra a mulher, é saúde da mulher, empreendedorismo, trabalho, educação. Nós vamos cuidar para que nada aconteça com essas mulheres”, comentou Ruth Tebaldi.

Atuação pela sociedade

A técnica administrativa Lusiene Cabral, do Projeto Mulheres Influenciadoras, de Venda Velha, relatou que a experiência a auxiliará junto às necessidades das mulheres. “Já conhecemos as necessidades das mulheres. Vamos garantir a dignidade e dar mais oportunidades”, frisou Lusiene, que sendo suplente, irá para a sua segunda participação no CMDM.

A presidência do Conselho para os dois próximos anos será da sociedade civil. A cada biênio, há o revezamento com o Governo para assumir a gestão do CMDM. As conselheiras deverão se reunir nas próximas semanas para alinhar o início dos trabalhos e decidir a nova presidência.

As instituições da sociedade civil que fazem parte do Conselho são: Rotary Club, Casa de Claudia, ONG Mão Amiga, Instituição Coletivo Neurodiversos, IAVARR-Instituto de Atendimento Vítimas de Abuso, Casa da Cultura, Universidade Estácio de Sá, Instituto Invictus, Mulheres Influenciadores e OAB Mulher.