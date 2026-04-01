As conselheiras deverão se reunir nas próximas semanas para alinhar os trabalhos e decidir a nova presidência.Divulgação
Prefeitura de Meriti empossa 40 integrantes para compor Conselho Municipal de Direitos da Mulher
Para participar, as conselheiras precisam atuar em atividades inerentes à assistência às mulheres, em pontos contra a violência doméstica, feminicídio e promoção da igualdade de direitos e participação na cidadania
Prefeitura de Meriti empossa 40 integrantes para compor Conselho Municipal de Direitos da Mulher
Para participar, as conselheiras precisam atuar em atividades inerentes à assistência às mulheres, em pontos contra a violência doméstica, feminicídio e promoção da igualdade de direitos e participação na cidadania
Alunos de Meriti recebem kit chuva e peças de inverno com novos uniformes
Principal novidade deste ano é a inclusão do uniforme de inverno: composto por casaco e calça de helanca (poliéster), do kit chuva, com guarda-chuva e capa
Prefeitura de Meriti leva ação de conscientização ambiental para a praça de Éden
O objetivo da iniciativa é estar presente nos bairros e conscientizar a população sobre a importância de conservar os espaços públicos
Centro Cultural Meritiense fornece cursos gratuitos de canto, instrumentos musicais, desenhos e danças
As inscrições ainda estão abertas e o número de novos alunos já passa de 1.300 inscritos
Meriti lança Lei que define ampliação em primeiros socorros nas escolas públicas e privadas do município
Também foi divulgado a criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) para tratar sobre as demandas da nova norma
Tema do Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti é definido
Será Sacopãs e Camorins – Quilombos Urbanos do Rio de Janeiro. O FLIDAM 2026 acontecerá de 17 a 20 de novembro
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