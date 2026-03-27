Prefeito Léo Vieira participou da apresentação dos novos uniformes na E.M. Iracema Campos Fernandes. - Divulgação

Prefeito Léo Vieira participou da apresentação dos novos uniformes na E.M. Iracema Campos Fernandes.Divulgação

Publicado 27/03/2026 18:15

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, iniciou nesta terça-feira (24-03) a entrega dos novos uniformes do ano letivo de 2026 para os alunos da rede pública de ensino. A principal novidade deste ano é a inclusão do uniforme de inverno: composto por casaco e calça de helanca (poliéster), do kit chuva, com guarda-chuva e capa, e também da calça jeans.

Com a presença do prefeito de Meriti, Léo Vieira, a cerimônia simbólica de entrega foi realizada na Escola Municipal Iracema Campos Fernandes, no bairro Vila Norma. O evento contou ainda com a participação da vice-prefeita, Dra. Letícia Costa, dos secretários municipais Eneila de Lucas (Educação, Ciência e Tecnologia) e Léo Vieira Filho (Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública), além de autoridades do Legislativo municipal. A diretora da unidade, Eliane da Costa, e o diretor adjunto, André Luiz Carvalho, também compuseram a mesa.

Na quadra da escola, alunos do quarto e quinto ano apresentaram um número musical e desfilaram com os novos uniformes, exibindo as peças para autoridades e responsáveis presentes.

O prefeito Léo Vieira destacou o cuidado na escolha dos materiais e o compromisso da gestão com os estudantes. “Estamos cumprindo nossa promessa de entregar os novos uniformes no início do ano letivo. Além disso, trouxemos novidades importantes, como o uniforme de inverno e o kit chuva, somados ao uniforme tradicional. Queremos garantir o melhor para todos os nossos alunos”, afirmou.

A secretária Eneila de Lucas ressaltou que a distribuição será ampliada para toda a rede ao longo das próximas semanas. “É um momento muito especial. O uniforme representa identidade e pertencimento. Todas as escolas farão a entrega nos próximos dias e, até meados de abril, todos os alunos já estarão com o kit chuva”, explicou Eneila.

Uniformes aprovados

Moradora de Éden, a avó da aluna Cecília Sousa, de nove anos, Edimir Ferreira, elogiou a iniciativa. “Está maravilhoso, uma bênção. Não temos o que reclamar. A Prefeitura está cuidando das nossas crianças e estão de parabéns”, comentou Edimir.

A estudante Jullya de Oliveira, de 11 anos, também aprovou os novos uniformes. A aluna do quinto ano destacou o visual das peças. “Eu gostei muito, vou ficar mais estilosa”, brincou Jullya.