Projeto lançado tem como objetivo recuperação e preservação dos rios Sarapuí, Meriti e PavunaDivulgação
São João de Meriti lança programa "Esse Rio é Meu" com mobilização escolar em Vilar dos Teles
A programação contou ainda com a apresentação musical "Rio limpo faz sorrir", criada e interpretada por alunos do 5º ano
São João de Meriti lança programa "Esse Rio é Meu" com mobilização escolar em Vilar dos Teles
A programação contou ainda com a apresentação musical "Rio limpo faz sorrir", criada e interpretada por alunos do 5º ano
Meriti conquista reconhecimento inédito com escola premiada por práticas sustentáveis da ONU
A certificação foi entregue durante cerimônia realizada na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife
Meriti empossa novo Conselho Municipal de Igualdade Racial
O evento reuniu representantes do governo e da sociedade civil para o início do novo ciclo do colegiado
Prefeitura de Meriti empossa 40 integrantes para compor Conselho Municipal de Direitos da Mulher
Para participar, as conselheiras precisam atuar em atividades inerentes à assistência às mulheres, em pontos contra a violência doméstica, feminicídio e promoção da igualdade de direitos e participação na cidadania
Alunos de Meriti recebem kit chuva e peças de inverno com novos uniformes
Principal novidade deste ano é a inclusão do uniforme de inverno: composto por casaco e calça de helanca (poliéster), do kit chuva, com guarda-chuva e capa
Prefeitura de Meriti leva ação de conscientização ambiental para a praça de Éden
O objetivo da iniciativa é estar presente nos bairros e conscientizar a população sobre a importância de conservar os espaços públicos
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