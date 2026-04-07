Projeto lançado tem como objetivo recuperação e preservação dos rios Sarapuí, Meriti e Pavuna - Divulgação

Projeto lançado tem como objetivo recuperação e preservação dos rios Sarapuí, Meriti e PavunaDivulgação

Publicado 07/04/2026 12:28

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Planetapontocom e a Águas do Rio, realizou na última semana, o lançamento oficial do programa educacional e ambiental “Esse Rio é Meu”. A cerimônia aconteceu na Escola Municipal Professora Lígia da Silva França, em Vilar dos Teles, reunindo autoridades, educadores e alunos em prol da recuperação e preservação dos rios Sarapuí, Meriti e Pavuna.

O ponto alto do evento foi a apresentação dos candidatos a personagem do programa, inspirados na fauna local. Os alunos agora participarão de uma votação para escolher entre o gambá, a garça-branca, o jacaré-de-papo-amarelo e a maritaca como mascote oficial das atividades. A programação contou ainda com a apresentação musical “Rio limpo faz sorrir”, criada e interpretada por alunos do 5º ano, além de uma caminhada simbólica até as margens do Rio Sarapuí, que passa atrás da unidade escolar.

O secretário municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, Antonio Marcos Barreto, destacou a importância de levar a educação ambiental para dentro das escolas.

“Trazer o debate da preservação para dentro das escolas é o caminho mais eficaz para transformarmos a realidade dos nossos recursos hídricos. O Rio Sarapuí é um dos patrimônios do nosso território e, ao envolvermos as crianças nessa conexão direta com a natureza e com a fauna local, estamos plantando a semente de uma cidade mais sustentável e consciente”, pontuou Antonio.

A presidente do Planetapontocom, Silvana Gontijo, ressaltou o envolvimento dos alunos e a proposta de expansão do projeto. “É uma surpresa e uma alegria ver que a escola já se apropriou do programa, com um trabalho pedagógico de qualidade. Saio daqui com a esperança lá em cima. Agora, queremos trazer todas as escolas para esse grande mutirão, envolvendo também as famílias, para gerar uma transformação real”, afirmou Silvana.

A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Eneila de Lucas, enfatizou o protagonismo dos estudantes na iniciativa. “Esse Rio é Meu! O rio fica atrás da escola e todas as crianças serão protagonistas do projeto, fazendo não só o diagnóstico, mas também, de forma intersetorial com o Meio Ambiente e outras secretarias, identificando os problemas relacionados à poluição e à sustentabilidade”, frisou Eneila.

Estiveram presentes também a gerente institucional da Águas do Rio, Aline Félix; o diretor executivo da concessionária, Samuel Augusto; o presidente da Câmara de Vereadores, Doca Brazão; o secretário municipal Léo Vieira Filho (Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública); e a diretora da unidade escolar, Márcia Alexandra.