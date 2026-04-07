Com a bandeira de São João de Meriti, os representantes da escola vencedora receberam o prêmio em Recife/PE - Divulgação

Com a bandeira de São João de Meriti, os representantes da escola vencedora receberam o prêmio em Recife/PEDivulgação

Publicado 07/04/2026 12:13

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti celebra um marco histórico na educação do município. A Escola Municipal Unidade Integrada de 1º Grau, localizada em Coelho da Rocha, conquistou o Selo ODS Educação 2025, tornando-se a primeira escola pública da Baixada Fluminense a receber a certificação concedida com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

O reconhecimento é resultado de ações de educação socioambiental desenvolvidas com os alunos e a comunidade escolar, envolvendo práticas sustentáveis dentro e fora da unidade. A conquista reforça o avanço da rede municipal de ensino e dialoga com o compromisso da atual gestão em construir uma nova realidade para a cidade.

Criados em 2015 pela ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compõem a Agenda 2030, um plano global com 17 metas voltadas à sustentabilidade, combate às desigualdades, erradicação da pobreza e enfrentamento das mudanças climáticas.

A certificação foi entregue durante cerimônia realizada nos dias 17 e 18 de março, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife. Nesta quarta edição, 129 instituições de ensino de todo o país foram reconhecidas por incorporar práticas alinhadas à Agenda 2030. Além da escola meritiense, apenas outras duas unidades do Estado do Rio de Janeiro (ambas da capital) receberam o selo.

A escola foi premiada pelos projetos “Escola sem lixo: reduzir os resíduos na escola e seu entorno” e “Jardim que Ensina: revitalização participativa do espaço escolar para educação socioambiental”. As iniciativas promoveram debates, ações práticas e o engajamento direto dos estudantes em temas ambientais.

Entre as atividades desenvolvidas, os alunos participaram de palestras sobre coleta seletiva, confeccionaram lixeiras adequadas para descarte, realizaram passeatas pelas ruas do entorno e visitaram residências para orientar moradores sobre o impacto do descarte irregular de lixo. Também foram promovidas oficinas de revitalização do jardim escolar, com plantio de mudas nativas.

A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Eneila de Lucas, destacou o envolvimento coletivo como fator determinante para a conquista. “A nossa escola recebe o Selo ODS pelo reconhecimento dessas práticas vivas, construídas pelos alunos junto à comunidade”, frisou Eneila.

Exemplo para a rede

Os projetos foram idealizados pelos professores Ygor Nunes (Ciências) e Pedro França (História), além da orientadora educacional Rosana Lopes. Para a equipe, a iniciativa deixa um legado importante para outras unidades.

“Esse exemplo serve para que outras escolas se interessem em desenvolver projetos como esse. A educação tem o poder de transformar o mundo”, destacou Rosana Lopes. “Ver os alunos mobilizados e atuando na mudança da própria realidade é extremamente gratificante”, completou Pedro França.

A diretora geral da unidade, Bruna Marques, ressaltou a relevância do reconhecimento. “É a prova de que São João de Meriti tem qualidade e capacidade de alcançar conquistas importantes em nível nacional e internacional, especialmente em temas essenciais como sustentabilidade e meio ambiente”, comentou Bruna.

Para alcançar a certificação, a escola desenvolveu ações alinhadas principalmente aos Objetivos 4 (Educação de Qualidade) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis). Os demais ODS também servem como referência para futuras iniciativas educacionais e políticas públicas.