Ação destacou a importância desses profissionais no cotidiano escolar, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na alimentação e no cuidado com os alunos - Divulgação

Ação destacou a importância desses profissionais no cotidiano escolar, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na alimentação e no cuidado com os alunosDivulgação

Publicado 19/04/2026 17:11

São João de Meriti - A Escola Municipal Henfil, Chico e Betinho, localizada no bairro Vila São José, em São João de Meriti, na baixada Fluminense, promoveu uma celebração especial em homenagem ao Dia Municipal da Merendeira e do Merendeiro. A ação destacou a importância desses profissionais no cotidiano escolar, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na alimentação e no cuidado com os alunos meritienses.

Durante a cerimônia, o prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, realizou a entrega inédita dos uniformes das merendeiras (compostos por avental e touca). Ao todo, 18 profissionais da região foram contempladas no evento, marcando o início da entrega que será estendida a todas as merendeiras da rede municipal.

“Hoje é um dia de celebrar profissionais fundamentais para a vida das nossas crianças. As merendeiras têm um papel essencial dentro da escola, muitas vezes garantindo a principal refeição de muitos alunos. A entrega dos novos uniformes também é uma forma de valorização e respeito a essas trabalhadoras que fazem parte da educação do nosso município”, destacou o prefeito Léo Vieira.

A programação contou ainda com apresentações musicais dos alunos da sala de recursos da unidade e de estudantes do quinto ano, que tornaram a homenagem ainda mais especial.

A secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas, ressaltou o papel estratégico das merendeiras na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Esse é um momento importante de reconhecimento a profissionais que fazem a diferença todos os dias. As merendeiras são responsáveis por transformar a alimentação escolar em cuidado, garantindo refeições nutritivas aos nossos alunos. Em Meriti, elas têm se destacado pela dedicação e pela qualidade das receitas, sempre com atenção à saúde e ao desenvolvimento das crianças”, afirmou.