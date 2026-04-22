(da esquerda para a direita) Secretário Alexandre Victorino, o Procurador Dr. Leandro Weber e o secretário Raphael Campos representaram a Prefeitura de São João de Meriti no seminárioDivulgação
Prefeitura de Meriti participa de palestras sobre consensualidade na administração pública
Encontro reuniu especialistas e autoridades jurídicas e políticas de municípios, do Estado e do Governo Federal
Prefeitura de Meriti participa de palestras sobre consensualidade na administração pública
Encontro reuniu especialistas e autoridades jurídicas e políticas de municípios, do Estado e do Governo Federal
Prefeitura inaugura Casa da Mulher Meritiense e reforça políticas de proteção às mulheres
Os atendimentos acontecerão na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 106, no bairro de Jardim Meriti
Meriti celebra o Dia da Merendeira com entrega inédita de uniformes na Escola Municipal Henfil, Chico e Betinho
Ação destacou a importância desses profissionais no cotidiano escolar, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na alimentação e no cuidado com os alunos
São João de Meriti lança programa "Esse Rio é Meu" com mobilização escolar em Vilar dos Teles
A programação contou ainda com a apresentação musical "Rio limpo faz sorrir", criada e interpretada por alunos do 5º ano
Meriti conquista reconhecimento inédito com escola premiada por práticas sustentáveis da ONU
A certificação foi entregue durante cerimônia realizada na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife
Meriti empossa novo Conselho Municipal de Igualdade Racial
O evento reuniu representantes do governo e da sociedade civil para o início do novo ciclo do colegiado
Prefeitura de Meriti empossa 40 integrantes para compor Conselho Municipal de Direitos da Mulher
Para participar, as conselheiras precisam atuar em atividades inerentes à assistência às mulheres, em pontos contra a violência doméstica, feminicídio e promoção da igualdade de direitos e participação na cidadania
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.