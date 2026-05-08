A obra de duplicação vai atender uma demanda antiga da população e representa um avanço importante para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade - Divulgação

A obra de duplicação vai atender uma demanda antiga da população e representa um avanço importante para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidadeDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:44

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti e o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, iniciaram nesta quinta-feira (07) as obras de duplicação e revitalização do viaduto de Vilar dos Teles, sobre a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A intervenção atende a uma demanda histórica da população e representa um avanço importante para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.

Localizado na Avenida Automóvel Clube, o viaduto foi construído na década de 1950 e possui apenas uma faixa de tráfego por sentido, o que provoca constantes congestionamentos na região.

O projeto prevê a ampliação da estrutura, que passará a contar com duas faixas de rolamento, nova passarela para pedestres, readequação dos acessos e melhorias na sinalização viária. As obras também incluem pavimentação, drenagem e recuperação ambiental.

O prefeito Léo Vieira acompanhou o início das obras e reafirmou a importância do investimento para Meriti. “Estamos realizando um sonho antigo da nossa cidade. Essa obra representa desenvolvimento, geração de empregos e novas oportunidades para São João de Meriti. Há mais de 30 anos a população escuta falar dessa duplicação, e hoje estamos tirando esse projeto do papel”, disse.

Com 125 metros de extensão, o novo viaduto será construído com tecnologia em balanços sucessivos, permitindo mais segurança e melhor fluidez no trânsito. Após a conclusão da duplicação, a estrutura antiga também passará por recuperação estrutural.

A obra é fruto da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado e vai melhorar a ligação entre o Centro e os bairros do município, reduzindo o tempo de deslocamento e garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.