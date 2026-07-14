Centro de Vacinação Meritiense ultrapassou 22 mil doses aplicadas em seis meses - Divulgação

Centro de Vacinação Meritiense ultrapassou 22 mil doses aplicadas em seis mesesDivulgação

Publicado 14/07/2026 10:53

São João de Meriti – O município de São João de Meriti alcançou a marca de 22.300 doses aplicadas no Centro de Vacinação Meritiense (CVM) nos primeiros seis meses de funcionamento da unidade. Inaugurado em 6 de janeiro deste ano, o equipamento tem contribuído para ampliar o acesso da população às vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

O espaço oferece as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação e atende crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo é facilitar o acesso da população aos imunizantes e concentrar o atendimento em um local com estrutura voltada exclusivamente para a vacinação.

Entre as vacinas disponíveis estão as de prevenção contra sarampo, poliomielite, meningite, influenza, febre amarela, HPV e COVID-19, além de outros imunizantes recomendados pelo Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Neto, destacou que o número de doses aplicadas indica a procura da população pelo serviço. “Desde a inauguração, o Centro de Vacinação Meritiense tem cumprido sua missão de ampliar o acesso da população aos imunizantes e oferecer um atendimento de qualidade. Ultrapassar a marca de 22 mil doses aplicadas em apenas seis meses demonstra a confiança dos moradores no serviço e o compromisso da nossa gestão com a prevenção, a promoção da saúde e a proteção da população”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores compareçam à unidade com documento de identificação, CPF ou Cartão SUS e, sempre que possível, a caderneta de vacinação, para atualização do esquema vacinal conforme os critérios do Ministério da Saúde.

O Centro de Vacinação Meritiense funciona no Shopping Grande Rio (Rua Maria Soares Sendas, nº 111, Parque Barreto), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h.

