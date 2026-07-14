Cães foram resgatados e levados para a Vigilância Sanitária, onde serão encaminhados para adoção - Divulgação

Cães foram resgatados e levados para a Vigilância Sanitária, onde serão encaminhados para adoçãoDivulgação

Publicado 14/07/2026 10:50

São João de Meriti - Um homem foi detido em flagrante na Rua do Trevo, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, acusado de agredir dois cachorros. A prisão ocorreu durante uma ação conjunta entre a Guarda Ambiental Municipal, a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e a Vigilância Sanitária.

As equipes chegaram até o endereço após o recebimento de uma denúncia anônima enviada à Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal. De acordo com a Guarda Ambiental, o suspeito, identificado apenas como Vinícius , agrediu os cães na frente dos agentes no momento da abordagem.

Diante do flagrante, policiais da 64ª DP (São João de Meriti) foram acionados e efetuaram a prisão. O homem foi conduzido à delegacia, onde permanece preso e à disposição da Justiça. Ele corre o risco de responder pelo crime de maus-tratos a animais. Se for condenado, a pena pode chegar a cinco anos.

Resgate e adoção

Os dois cachorros foram resgatados pelas equipes municipais em segurança. Segundo as autoridades, eles passarão por consultas e cuidados veterinários para avaliar o estado de saúde e, em breve, serão disponibilizados para adoção responsável.

A Subsecretaria de Bem-Estar Animal do município reforçou a importância da colaboração da população para coibir crimes contra animais. Denúncias de maus-tratos podem ser feitas de forma anônima por meio do número dedicado: (21) 95944-7692.

