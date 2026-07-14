Aos 9 anos, Alice Emanuelly conquistou duas medalhas no Campeonato Brasileiro de Kickboxing - Divulgação

Aos 9 anos, Alice Emanuelly conquistou duas medalhas no Campeonato Brasileiro de KickboxingDivulgação

Publicado 14/07/2026 14:25

São João de Meriti - Uma jovem atleta de São João de Meriti vem chamando atenção no cenário esportivo nacional. Com apenas 9 anos, Alice Emanuelly Pereira conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado em Curitiba. Moradora de Coelho da Rocha e integrante das atividades esportivas da Vila Olímpica municipal, Alice competiu representando o estado do Rio de Janeiro e garantiu o primeiro lugar nas categorias Musical Forms e Creative Forms, ambas sem utilização de armas, na faixa etária de 7 a 9 anos.

Antes do destaque nacional, a atleta já havia demonstrado seu potencial ao vencer a Copa Carioca de Kickboxing 2026, competição que serviu como etapa classificatória organizada pela federação estadual da modalidade.

O início da trajetória de Alice no esporte ocorreu na Vila Olímpica de São João de Meriti, onde ela teve o primeiro contato com o kickboxing e desenvolveu interesse pela prática. Segundo a atleta, a experiência de competir fora do estado e alcançar o topo do pódio foi marcante e resultado de intensa dedicação aos treinos.

“A Vila Olímpica é o meu lugar preferido. Foi aqui que conheci o kickboxing e me apaixonei pelo esporte. Viajar para o Paraná e conquistar duas medalhas de ouro foi a experiência mais incrível da minha vida. Treinei muito para esse momento e todo o esforço valeu a pena”, disse Alice.

De acordo com o treinador Fabricio Ribeiro, responsável pelas aulas de kickboxing no espaço esportivo, o desempenho da aluna reflete disciplina e comprometimento. “A Alice é um exemplo de dedicação. Ela conquistou o Carioca e o Campeonato Brasileiro com muito treino e disciplina. Esses resultados mostram que o esporte transforma vidas, desenvolve valores como respeito e responsabilidade e pode levar nossos alunos a grandes conquistas”, afirmou.

Para a família, a mudança proporcionada pelo esporte é evidente. A mãe de Alice destaca que, desde que começou a treinar, a filha se tornou mais concentrada e determinada, além de ter encontrado uma atividade pela qual demonstra grande entusiasmo. A conquista no campeonato nacional, segundo ela, foi motivo de grande orgulho.

“Conhecemos o kickboxing através da Vila Olímpica, e essa oportunidade mudou a vida da Alice. Ela ficou mais disciplinada, mais focada e encontrou um esporte que ama. Ver minha filha voltar do Campeonato Brasileiro com duas medalhas de ouro é um orgulho que não cabe no peito”, relatou Alda.