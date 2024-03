Provador de roupas, imagem ilustrativa - Arquivo

Publicado 07/03/2024 14:47

S.J. de Ubá- Manhã de quarta-feira (4), no Centro da Capital do Tomate, como SJ de Ubá é conhecida por ser uma das maiores produtoras do fruto, um moço de 30 anos, entra em uma loja de roupas, escolhe uma peça e vai direto ao provador.

Porém a ideia dele era outra: por uma fresta da cortina do local em que supostamente experimentava um traje qualquer, observava com olhos compridos a jovem atendente da loja.

Desconfiada, ela percebeu algo errado, e notou que o rapaz estava despido, tocando o próprio órgão sexual de forma acintosa.

A moça deu o alarme, e para sorte dela, chegou aos ouvidos do cabo PM Henrique Dias, do 36º BPM, Pádua que, mesmo em férias, não fugiu da responsabilidade, prendeu o indivíduo, e o levou para a 143ª DP, Itaperuna.

O tarado do provador tem no histórico criminal um estupro de vulnerável e outras desventuras, acrescentadas pela experiência mal-sucedida na loja de roupas, e responderá por importunação sexual, sendo encaminhado ainda nesta quinta-feira (7) para audiência de custódia. Detalhe casual: ele se identifica como pastor evangélico.