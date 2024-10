O riacho ameaçado pela atividade potencialmente poluidora em São José de Ubá - 3ª UPAm

Publicado 03/10/2024 12:19

SJ de Ubá- Policiais da 3ª UPAm-Unidade de Policiamento Ambiental Marítimo e Fluvial da PMERJ-Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, flagraram um aterro ilegal próximo a um curso d'água às margens da Estrada de Santa Maria em Valão dos Porcos, zona rural do município.

A APP=Atividade Potencialmente Poluidora ocupa uma área de aproximadamente 8.000 metros quadrados. e foi feita por maquinário pesado.

Não foi encontrado ninguém no local, mas um vizinho da propriedade informou quem seria o dono aos policiais, não encontrado até o momento. O caso ficou nos registros da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna.



