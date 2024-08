Dançou - 29º

Dançou29º

Publicado 01/08/2024 08:34 | Atualizado 01/08/2024 08:44

SJ de Ubá- Depois de ter se estressado com a esposa, deu um soco no olho direito dela, e achou que, poderia continuar tranquilo a vender umas droguinhas a varejo.

Dançou 29º

Na Rua Juca Neto, no Centro de São José de Ubá, os vizinhos já estavam incomodados com os barracos do pequeno traficante de 32 anos de idade, e desta vez o denunciaram para a Polícia Militar pela violência contra a companheira e pela venda pulverizada de maconha.

Os policiais acharam-no na Avenida David Vieira Ney, todo pimpão, balão que murchou ao ver os falcões azuis do 29º BPM. Em posse do abordado, estavam 96 reais, um celular e uma bucha de maconha.



Na 143ª Delegacia de Polícia, em Itaperuna, ficou disponível para a Polícia Civil, depois do enquadramento nos crimes cometidos.







NinoBellieny