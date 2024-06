Soma de sucesso nas paradas: 29 + 143 DP batiza a Força Tarefa - 172

Publicado 06/06/2024 13:34 | Atualizado 06/06/2024 13:40

São José de Ubá- O que começou sendo chamada de Operação Itaperuna Segura, continua, e se estendeu para todas as cidades debaixo do guarda-chuva de segurança do 29º BPM, adaptando o nome para Operação Cidade Segura.

E nesta manhã de quinta-feira (6), a área premiada foi a de São José de Ubá, sendo peneirada depois de uma investigação dupla feita pelo Setor de Inteligência do 29º e o pessoal da 143ª DP, onde tudo terminou, com quatro presos, e uma lista de produtos apreendidos em quatro locais diferentes estourados pela Força-Tarefa 172, a soma dos números 143 e 29, da respectiva delegacia legal de Itaperuna e do batalhão de Polícia Militar.

A Lista

Base 1

- 01 Pistola.380

- 1 Revólver 32

- 2 carregadores de 380

- 24 munições de 380

- 04 munições de 32

- 28 buchas de maconha

- 192 pinos de cocaína

- 1 cacetete

- 1 máquina de cartão de crédito

- 1 touca ninja

- 1.558,50 reais

- 1 notebook

Base 2

- 63 buchas de maconha , 148 pinos de cocaína

- 7 tabletes grandes de maconha

- 1 amarrado de sacolés contendo pó branco

- 1 amarrado de sacolés com pedras amarelas

- 3 munições calibre 38

- 1 balança

- 1 sacola com pinos vazios

Base 3

- 1 celular

- 1 bucha de maconha

- 1 Pen Drive

- 1 CPU

- 3.468,00 reais



Base 4

- 1 Revólver calibre 38

- 6 munições 38

- 1 bucha de maconha

- 2 celulares

