Publicado 24/05/2024 19:11 | Atualizado 24/05/2024 19:14

São José de Ubá- A Prefeitura de São José de Ubá abriu inscrições para concurso público, com 133 vagas em cargos para diversos níveis de escolaridade. As inscrições vão até 31 de maio de 2024 no site do Instituto Referência, com taxas de 61 reais a 111 reais.



No nível escolar fundamental, os candidatos podem concorrem para auxiliar de obras/serviços públicos, cozinheira e maqueiro, com salários de 1.412 reais. Para os níveis médio/técnico, há vagas de técnico de Enfermagem, com salário de 1.542 reais, e professor de Educação Infantil, com remuneração de R$ 2.923 reais.



Para o nível superior, há vagas para engenheiro civil, com salário 5.256 reais, pedagogo, com 3.507 reais e médico plantonista, com ganhos de 7.800 reais.



As avaliações serão por meio de provas objetivas nos dias 13 e 14 de julho deste ano, e dependendo do cargo, outras poderão ser aplicadas.



Para mais detalhes sobre os cargos, vagas, salários e requisitos, acesse o edital completo clicando AQUI.

