Publicado 29/05/2024 15:30 | Atualizado 29/05/2024 15:33

S.J. de Ubá- Ao trafegarem pela RJ-198, dentro do município de S.J. de Ubá, dois carros foram interceptados pela Polícia Militar, que desconfiaram de uma duplicidade nos documentos veiculares.

Os automóveis, um Golf Volkswagen e Mobi Fiat foram levados ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no trevo Bom Jesus do Itabapoana/ Santo Antônio de Pádua, BR-356, onde os agentes nada acharam no Golf, mas no Mobi, a numeração do motor não correspondia à da placa.



O condutor de 40 anos de idade foi enquadrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna por adulteração de sinal identificador de veículo e vai responder ao processo em liberdade.

