São José de Ubá Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Publicado 14/06/2024 17:26

SJ Ubá- A Prefeitura esticou a data para as inscrições do concurso público com 133 vagas em diversos cargos para níveis de escolaridade do fundamental mesmo incompleto ao superior.



As funções são as de auxiliar de obras, serviços públicos, vigilante, atendente de serviços de saúde, recepcionista, técnico de enfermagem, professor de educação infantil, médico e outras, com vagas para pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes.



É necessário que os interessados atendam a requisitos como comprovação da escolaridade exigida para o cargo, nacionalidade brasileira ou portuguesa, idade mínima de 18 anos, e estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais.



As remunerações vão de 1.412 reais a 7.800 reais, dependendo do cargo e da carga horária, de 20 à 40 horas.



Como Fazer



Inscrições pelo site do Instituto Referência, até as 23h59 do dia 20 de junho, observando o horário oficial de Brasília/DF. Os valores para a taxa de inscrição variam de 61 reais a 111 reais.



As provas serão objetivas, nos dias 13 e 14 de julho, com avaliação médica admissional para todos os cargos.



As objetivas testarão Língua Portuguesa, Matemática (Raciocínio Lógico), Conhecimentos Locais/Gerais e Específicos de cada cargo.



Para alguns, como os cargos do magistério e da guarda municipal e ambiental, prova de títulos, teste de aptidão física e curso de formação.



A validade é de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por período igual a contar da data de publicação da homologação do resultado final.

NinoBellieny