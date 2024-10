A vice-prefeita Lílian Carneiro, ( Republicanos) e o reeleito Gean Marcos ( MDB) - Campanha

SJ de Ubá- Reeleito para mais um mandato de 4 anos como prefeito de São José de Ubá, município parte da microrregião de Itaperuna, e um dos maiores produtores de tomate, café e leite do estado do Rio, Gean Marcos, cabo PM da reserva, não teve concorrentes, mas fez bonito mesmo assim, com 100% dos votos, conquistando 4.575 votos em 6.597 somados no geral. O Dia conversou com Gean Marcos:



O Dia- Bastava o seu voto para eleger-se, o senhor esperava por uma votação expressiva mesmo sem candidaturas contrárias?

Gean Marcos- A gente trabalhou muito para isso, não só durante a campanha levada a sério, mas durante o mandato inteiro, além do nosso histórico de vida, e de todos os nossos colaboradores, funcionalismo, secretariado e o povo nos ajudando com reinvindicações legítimas. Gosto de estar em contato direto com a população, é para ela que devemos governar. Ficamos muito felizes com a forte votação, sinal de que o trabalho está no caminho certo.

O Dia- No seu governo foi instalada a escultura de uma Bíblia, considerada a maior do estado do Rio, e uma das maiores do mundo, atraindo turistas de muitos lugares. O senhor pretendo continuar a investir em Turismo?

GM- Foi uma felicidade para nós, realmente gente de outras cidades e estados faz questão de vir à cidade, registrar em vídeos e fotos, divulgando e atraindo outras pessoas. Temos ideia de criarmos o Caminho de São José, uma trilha que pode passar por Itaperuna, nosso município irmão e vizinho que tem também São José como padroeiro, o que certamente vai atrair caminheiros do mundo todo O Turismo religioso tem crescido muito, e temos outros projetos nessa área, que é muito importante e gera empregos.

O Dia- O senhor com estes números conquistados, passou a ser chamado de o Prefeito 100%, isto faz pensar em outros voos na política?

GM- O importante agora é pensar, criar e executar o máximo possível de projetos para a nossa cidade, é fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro, não vamos relaxar apenas por termos ganhado do jeito que ganhamos. Meu compromisso principal é com o povo de São José de Ubá, a quem sou muito grato por tudo.

O Dia- O senhor pode adiantar alguns das prioridades para a segunda gestão?

GM- São muitos, como uma rodoviária adequada para os nossos visitantes serem bem-recebidos, a nossa cidade precisa muito de um novo cemitério, o atual já chegou ao limite, é um assunto sério, e necessário. Nosso pessoal já está focado em novos projetos de grande importância para a o nosso povo.

