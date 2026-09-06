DBM 4/15, em São José do Vale do Rio Preto - Foto: Divulgação/CBMERJ

DBM 4/15, em São José do Vale do Rio PretoFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 06/09/2026 22:41 | Atualizado 06/09/2026 22:42

São José do Vale do Rio Preto - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) ativou, na última sexta-feira (04), uma nova unidade operacional em São José do Vale do Rio Preto,. O Destacamento de Bombeiro Militar DBM 4/16, localizado na RJ 134, nº 22.000, em Águas Claras, reforça a atuação da corporação na região e amplia a capacidade de resposta a ocorrências de emergência.

Com cerca de 22 mil habitantes, o município passa a contar com uma estrutura própria para o atendimento de incêndios, salvamentos e ocorrências pré-hospitalares, contribuindo para agilizar o socorro à população.

O quartel dispõe de um veículo multimissão, adquirido recentemente por meio da Taxa de Incêndio e preparado para diferentes tipos de ocorrências. A unidade também conta com instalações equipadas para o trabalho das equipes que atuarão no município.

Com a ativação do destacamento, São José do Vale do Rio Preto tornou-se o 74º município do estado a contar com uma unidade operacional do CBMERJ.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros possui 142 unidades distribuídas por todo o território fluminense, garantindo presença operacional em 80% dos 92 municípios do estado.