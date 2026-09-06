DBM 4/15, em São José do Vale do Rio PretoFoto: Divulgação/CBMERJ
Quartel do Corpo de Bombeiros é ativado em São José do Vale do Rio Preto
Cidade é a 74ª a contar com uma unidade operacional do CBMERJ
São José do Vale do Rio Preto - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) ativou, na última sexta-feira (04), uma nova unidade operacional em São José do Vale do Rio Preto,. O Destacamento de Bombeiro Militar DBM 4/16, localizado na RJ 134, nº 22.000, em Águas Claras, reforça a atuação da corporação na região e amplia a capacidade de resposta a ocorrências de emergência.
Com cerca de 22 mil habitantes, o município passa a contar com uma estrutura própria para o atendimento de incêndios, salvamentos e ocorrências pré-hospitalares, contribuindo para agilizar o socorro à população.
O quartel dispõe de um veículo multimissão, adquirido recentemente por meio da Taxa de Incêndio e preparado para diferentes tipos de ocorrências. A unidade também conta com instalações equipadas para o trabalho das equipes que atuarão no município.
Com a ativação do destacamento, São José do Vale do Rio Preto tornou-se o 74º município do estado a contar com uma unidade operacional do CBMERJ.
Atualmente, o Corpo de Bombeiros possui 142 unidades distribuídas por todo o território fluminense, garantindo presença operacional em 80% dos 92 municípios do estado.
São José do Vale do Rio Preto
Quartel do Corpo de Bombeiros é ativado em São José do Vale do Rio Preto
Cidade é a 74ª a contar com uma unidade operacional do CBMERJ
São José do Vale do Rio Preto
São José do Vale do Rio Preto terá inauguração de quartel do Corpo de Bombeiros nesta sexta
Quartel contará com um veículo multimissão, recentemente adquirido por meio da Taxa de Incêndio, que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.