Casa Worship é uma das atrações desta sexta (30), em São Pedro da Aldeia - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 30/12/2022 17:53

Esta sexta-feira (30) será de muita adoração e louvor em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, a partir das 20h. Abrindo os festejos do Réveillon 2023, o município recebe 4 apresentações estilo gospel: a banda Cristo Soul será a primeira a subir no palco, que está montado na orla, seguido do cantor Geovanne Oliveira, às 21h30, grupo Casa Worship às 23h e, para encerrar, DJ Roger.

Já neste sábado (31), a tradicional queima de fogos que iluminará o céu aldeense à meia-noite, por cerca de 10 minutos, será acompanhada por um violinista. Logo após, começa a programação da virada, com muito pagode e samba pela banda Nada Igual; o sertanejo da cantora Bruna Reis e o pop de Demétrius, a partir das 20h.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “Estou muito animado para ver a Praia do Centro lotada de famílias se divertindo e celebrando o novo ano. Em um momento tão especial, decidimos valorizar a prata da casa e permitir que artistas da nossa cidade comandem esse evento tão especial. Será uma festa da virada voltada para toda a família, com dois dias de muita música e alegria”, destacou.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (30)

20h – Cristo Soul

21h30 – Geovanne Oliveira

23h – Casa WORSHIP

Dj Roger – Gospel

Sábado (31)

20h – Nada Igual

22h – Bruna Reis

00h – Violino

00h10 – Demétrius