Prevenções e ações policiais garantem Carnaval seguro na Região dos LagosLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 23/02/2023 19:42

Com apoio extra de 1.947 agentes e dez viaturas, o balanço policial do Carnaval 2023 na Região dos Lagos surpreendeu positivamente. Comparado aos quatro últimos anos, de acordo com o tenente-coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, comandante do 25º BPM, os números apontam redução expressiva da criminalidade durante o período.



Ainda conforme o comandante, os dados apresentam melhoria, até mesmo, em relação aos dois anos de pandemia da Covid-19.



Neste Carnaval, o destaque de diminuição nos números de ocorrências em relação aos anos de 2019 (35), 2020 (45), 2021 (19) e 2022 (20), foi o de roubos na rua, havendo apenas oito registros. A queda foi de aproximadamente 70%.



A diminuição expressiva também foi registrada quando o assunto é roubo de veículos. Neste Carnaval de 2023, o número foi zero. Comparando aos quatro últimos anos, a queda é maior que 80%.



Ainda segundo os dados, apenas houve estabilidade em relação à letalidade violenta, sendo registradas três ocorrências, assim como em 2022 e 2021. Antes disso, em 2019 e 2020, respectivamente, foram contabilizadas 5 e 6 ocorrências.



Outro zero apontado foi em relação aos roubos de carga. Segundo o Tenente-Coronel Oliveira, as ações preventivas antes do Carnaval contribuíram com o valor. Neste caso, uma operação conjunta realizada na última quinta-feira (16), que envolveu o 25º BPM, a 126ª DP (Cabo Frio) e Polícia Federal, nos municípios de Cabo Frio e Araruama, prendeu uma quadrilha especializada em roubos de cargas e residências.



Mas esta não foi a única: outras ações preventivas também foram realizadas em toda a região.



Na terça-feira (14) que antecedeu o Carnaval, em Cabo Frio, aconteceu a retirada de diversas barricadas em bairros da cidade. Na quinta (16), além da prisão da quadrilha, policiais do 25º BPM apreenderam diversos objetos cortantes nas sete cidades da Região dos Lagos.



Confira os valores:



LV: letalidade violenta; RV: roubo de veículos; RR: roubos na rua; RC: roubo de cargas ‘NÃO É NÃO’: AÇÃO EM PROL DAS MULHERES

Tendo em vista que o Carnaval é uma festividade que reúne milhares de pessoas, uma ação de prevenção em prol do público feminino visando combater o assédio sexual foi realizada nos municípios da Região dos Lagos: ‘NÃO É NÃO’.



Foram distribuídas, para homens e mulheres, nas orlas das praias de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama cerca de 1.700 ventarolas, levando informações sobre o crime e explicando o que, de fato, é a importunação sexual.



“Foi uma campanha voltada para o público masculino, dizendo exatamente: não é não”, explicou o tenente-coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira

