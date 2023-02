É um número muito expressivo de artistas e bandas locais, que agora terão a oportunidade de mostrar o seu trabalho para o grande público e abrilhantar a nossa festa", disse. - Ascom

Os artistas e bandas locais terão destaque na programação do Carnaval 2023, em São Pedro da Aldeia. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, mais de 70 artistas foram selecionados e contratados via Chamamento Público para participar dos festejos deste ano, garantindo as apresentações no Centro e nos bairros. Entre as atrações musicais confirmadas estão o grupo Nada Igual, a banda Ramona Rox, o grupo Ibs 7, Junior Linhares, James, banda Auê, banda D’Aldeia e grupo Samba da Aldeia, além das bandas de fanfarra e de marchinha Charanga Carioca e Tamo Junto.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, a execução do Edital de Chamamento Público foi fundamental para dar protagonismo aos artistas da cidade na maior festa popular do país. “A realização desse processo de seleção via Chamamento Público para o Carnaval é um movimento inédito no município. Essa iniciativa foi essencial para a democratização dos recursos públicos e, principalmente, na valorização dos artistas da nossa cidade, que merecem esse reconhecimento e destaque. Foram 74 artistas contratados por meio deste Edital somente para atuação no Carnaval, fora os artistas que já estão credenciados para atuação nos demais eventos da Secretaria ao longo do primeiro semestre. É um número muito expressivo de artistas e bandas locais, que agora terão a oportunidade de mostrar o seu trabalho para o grande público e abrilhantar a nossa festa”, disse.

Nesta sexta-feira (17), a programação começa às 19h com o show do cantor James, que promete contagiar o público com muito pagode, axé, samba de raiz e sambas enredo. Enquanto isso, a animadora cultural Sheila Clemente vai oferecer contação de histórias e confecção de máscaras. Em seguida, às 20h30, o Baile de Máscaras vai tomar conta do palco trazendo animação cultural, brincadeiras e premiação para as melhores máscaras com a participação da animadora Elísia Jonshon e a apresentação da banda de marchinha Charanga Carioca. Às 22h, abrindo o show principal do grupo Pique Novo, o cantor Junior Linhares promete agitar o público com a mistura animada de sertanejo e axé.

Já no sábado (18), os atrativos da matinê infantil vão divertir a criançada, das 18h às 21h, até a terça-feira (21), trazendo brincadeiras, atividades recreativas, pintura artística e contação de histórias. Às 20h, o Bloco dos Bonecões estreia no carnaval com os bonecos gigantes que homenageiam personalidades que marcaram a história da folia aldeense. O bloco será acompanhado de uma banda de fanfarra, também selecionada via Edital de Chamamento, e desfila até a terça-feira de carnaval.

Ainda no sábado, a Secretaria de Cultura vai levar um aulão de dança para o palco, abrangendo o samba no pé, o samba de gafieira, a dança de salão, o frevo e o samba com dança do ventre. A atividade será conduzida por instrutores da Escola de Artes Municipal com a participação de alunos da escola, dançarinos do Ballet Municipal e convidados especiais na execução de performances e coreografias do momento. Abrindo o show principal da Mangueira, a banda de fanfarra “Tamo Junto” se apresenta logo após, às 22h30, unindo a tradição da fanfarra e o talento de instrumentistas da cidade e da região, com muito samba, frevo, axé, marcha rancho e forró.

No domingo (19), às 22h, o grupo Ibs 7, formado por Matheus Brito (percussão geral), Lori Rodrigues (vocal e cavaquinho) e Daniel Felipe (vocal), estreia no Carnaval aldeense apresentando um repertório eclético, sem deixar de lado o samba e o pagode. Às 00h, será a vez do grupo Nada Igual trazer a sua mistura de ritmos, com muito samba, pagode, piseiro, sertanejo, samba duro e micareta.

O grupo, formado por Vinicius Ribeiro (vocal), Rodrigo Pereira (percussão/surdo), Diego Silva (percussão/tantan) e Carlos Henrique da Silva (percussão/pandeiro), é sucesso na Região dos Lagos e já foi atração de destaque em grandes eventos do município. “Essa foi a primeira vez que participamos de um Edital de Chamamento Público, onde todos os artistas de São Pedro da Aldeia tiveram a chance de se inscrever para tocar na programação desse carnaval, que é um dos principais carnavais da Região dos Lagos. Para nós, é uma honra e um prazer mais uma vez poder estar tocando na nossa cidade e fazer a alegria dos nossos moradores e turistas”, destacou Vini, vocalista do Nada Igual.

Na segunda-feira (20), abrindo o show principal do cantor Tiee, a banda Auê comanda a festa no palco, a partir das 22h. Formada por Danny Cassilhas (vocal), Diego Feliciano (guitarra), Diogo Gonçalves (baixo), Raziel Leportié (teclado) e Alex Oliveira (batera), a banda promete levar um show divertido, resgatando sucessos do axé dos anos 90, misturados com o piseiro, o sertanejo, o pagode e hits de escolas de samba.

Na terça-feira (21), encerrando a programação de palco, às 22h, a banda D’Aldeia vai apresentar sucessos do axé retrô, do samba duro, do rock/pop e os hits do momento, sob o comando de Sérgio Cardoso e Mirella Rangel (vocal), Ricardo Ferreira (guitarra), Leandro Gonçalves (teclado) e Victor Silva (bateria), além de Leandro Rodrigues, Mário Andrade (Marão) e Naldinho Costa (Dico), na percussão. Em seguida, às 00h, a banda Ramona Rox vai levar o “carna rock” para o público do Centro. Composto por Amanda Mattos (vocal), Romullo Carvalho (vocal/violão), Carlos Lopes (violão/guitarra), Fagner Fernandes (cajon/batera) e Adriano Marcel (contrabaixo), o conjunto vai apresentar uma mistura equilibrada de sucessos das rádios e versões exclusivas de clássicos do rock/pop dos anos 80 e 90.

Atrações nos bairros

Garantindo a folia nos bairros, a Secretaria de Cultura também contratou, via Edital, um time de DJ’s e um quinteto de samba, além da banda de fanfarra Tamo Junto, que vão animar a festa dos foliões na Praia da Pitória, no Porto da Aldeia, e no bairro Baixo Grande, na Rua Antônio Soares dos Santos (próximo à unidade de saúde). A lista de atrações inclui apresentações dos DJ’s Felipe Paço, Vanessa Dias, Delta7 e Alex Medeiros, que irão se revezar nos bairros e também nas apresentações no palco principal do Centro.

Na Praia da Pitória, o grupo Samba da Aldeia vai levar um repertório variado, composto por clássicos do samba de raiz e do pagode nacional. O quinteto é composto pelos músicos Diego Santos (violão & voz), Alê Poeta (repique e voz); Fabrício Reis (pandeiro e voz), Mário Patti (surdo) e Eduardo Freitas (cavaquinho e voz). A banda de fanfarra Tamo Junto também vai marcar presença na Praia da Pitória e no Baixo Grande, levando o ritmo das tradicionais marchinhas.